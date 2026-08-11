Cutremur cu magnitudinea 4,3 în România, marți seară. În ce zone a fost resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 a avut loc marţi seară, la ora 20:21, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

21:10

Seismologii au revizuit în scădere magnitudinea cutremurului produs în această seară, de la 4,5 la 4,3. Potrivit INCDFP:

„În ziua de 11 august 2026, la ora 20:21:16 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.3, la adâncimea de 133.2 km”.

INCDFP a anunțat inițial că seismul, înregistrat la ora 20:21, a avut magnitudinea de 4,5 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri.

Conform datelor revizuite, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri est de Braşov, 59 de kilometri sud de Buzău, 69 de kilometri nord de Ploieşti, 70 de kilometri sud de Focşani și 96 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Recomandările ISU în caz de cutremur

Într-un mesaj postat pe Facebook, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov face apel la public să-și păstreze calmul, precizând totodată că nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

„În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe”, spune reprezentanții ISU.

Ei amintesc totodată că detalii privind modul de comportare în timpul unui cutremur se regăsesc pe platforma națională fiipregatit.ro, sursa oficială pentru informare în pregătirea pentru situații de urgență din România.