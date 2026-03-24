Un cutremur de 7,6 a lovit arhipelagul Tongo din Pacific

Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a lovit marți în apropierea statului insular Tonga din Pacific, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS) , declanșând sirenele de alarmă în capitală, deși nu s-a preconizat producerea unui tsunami, transmite Reuters.

Nu au există deocamdată informații privind pagube materiale sau victime. Imaginile difuzate de Comisia de Radiodifuziune din Tonga au arătat oameni adunați pe acoperișul unei clădiri din capitala Nuku’alofa, pe fundalul sunetului sirenelor de avertizare.

Oficiul Național de Gestionare a Riscurilor de Dezastre din Tonga a emis o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă, îndemnând oamenii să se deplaseze către zone mai înalte sau în interiorul țării.

Însă Centrul de Avertizare de Tsunami din Pacific a transmis că „nu există amenințare de tsunami, deoarece cutremurul s-a produs la o adâncime prea mare în interiorul pământului”.

USGS a declarat că cutremurul s-a produs la o adâncime de aproape 238 km, iar epicentrul său s-a aflat la aproximativ 150 km de orașul Neiafu.

Tonga se află pe „Inelul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone geologice din lume, și este supusă frecvent cutremurelor, tsunamiurilor și activității vulcanice.