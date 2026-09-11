Un deputat PNL cere audierea în Parlament a noii șefe de la TVR. „Primul gest, unul extrem de grav” / De ce este acuzată Sorina Matei

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere ca noul preşedinte director general interimar al Televiziunii Publice, Sorina Matei, să fie chemată la comisiile de cultură, el afirmând că aceasta a încercat să pătrundă în spaţiul intern în care jurnaliştii discută subiectele, priorităţile şi deciziile editoriale.

„Primul gest al noii conduceri a TVR este unul extrem de grav: Sorina Matei a încercat să pătrundă în spaţiul intern în care jurnaliştii discută subiectele, priorităţile şi deciziile editoriale. Nu era nevoie de prezenţa sa acolo pentru a transmite o informaţie. Aceasta putea fi comunicată directoarei Ştirilor sau oricărui jurnalist. În realitate, era o tentativă de monitorizare a redacţiei”, a scris vineri pe Facebook deputatul liberal Alexandru Muraru, citat de News.ro.

El menţionează că „simpla prezenţă a preşedintelui-director general într-un asemenea grup produce presiune, teamă şi autocenzură”.

„Grupul are aproximativ 200 de jurnalişti din întreaga ţară, inclusiv din studiourile teritoriale, pentru a discuta subiecte, a stabili componenţa unor echipe (planul editorial şi cine e de serviciu), se comentează subiecte. Grupul este, evident, închis, pentru că aceasta e bucătăria internă a unei redacţii. Jurnaliştii ştiu că sunt supravegheaţi de persoana care conduce instituţia (care NU are atribuţii editoriale şi NU se poate implica în activitatea editorială!!!) şi îşi pot tempera criticile, mai ales atunci când acestea vizează AUR şi PSD – partidele care au susţinut numirea Sorinei Matei. Acesta este efectul inhibitor specific unui mecanism de control editorial”, subliniază Alexandru Muraru.

Liberalul mai spune că „jurnaliştii TVR au reacţionat corect şi au apărat independenţa redacţiei, arătând că preşedintele instituţiei nu are atribuţii editoriale şi că niciun alt şef al TVR nu participase la acel grup”.

„Sorina Matei a ieşit abia după protestul lor şi după apariţia informaţiei în presă. Retragerea nu şterge tentativa, ci confirmă că fusese depăşită o limită fundamentală. Acest comportament contravine principiilor din Statutul jurnalistului, regulilor independenţei editoriale şi exigenţelor europene aplicabile serviciilor publice de media. Regulamentul european privind libertatea mass-mediei cere ca instituţiile publice de presă să fie independente editorial şi funcţional şi protejate împotriva interferenţelor politice”, apreciază Muraru.

Deputatul PNL afirmă că „TVR nu poate deveni televiziunea PSD-AUR şi nici instrumentul prin care sunt supravegheaţi sau intimidaţi jurnaliştii incomozi”.

„AUR şi PSD au demarat capturarea instituţiilor statului. Este necesară o explicaţie publică imediată şi o garanţie instituţională clară că preşedintele-director general nu va interveni, direct sau indirect, în activitatea editorială a Ştirilor TVR. Un aşa-zis jurnalist, calomniator cunoscut, pro-Kremlin, anti-UE, anti-NATO, anti-SUA, cu derapaje dintre cele mai grave, pus în fruntea televiziunii publice este fără precedent în UE. Un extremist, specializat în dezinformare şi instigare la ură, lăsat să administreze o instituţie strategică a statului român, cu buget de 100 de milioane de euro anual, este un cadou oferit Moscovei! Este o rachetă balistică rusă cu potenţial de dezinformare şi cenzură, care se îndreptă spre televizorul fiecărui român! Comisiile reunite de Cultură din Camera Deputaţilor şi Senat trebuie să se pregătească de chemarea pro-putinistei Sorina Matei pentru a da explicaţii, aşa cum o comisie de anchetă este necesară!”, scrie Alexandru Muraru în postare.

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au votat, marţi, conduceri interimare la Televiziunea Publică şi Radioul Public, în urma deciziei Curţii Constituţionale. Astfel, jurnalista Sorina Matei va conduce interimar SRTV, iar Răzvan Dincă va fi interimar la SRR.