Un deputat PNL cere „o evaluare” în partid după noile „amenințări” dinspre PSD. „De dimineața până seara premierul este torpilat, reformele sunt blocate”

Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului, a acuzat PSD că nu respectă programul de guvernare și nici înțelegerile din coaliție, despre care liberalul consideră că nu mai poate funcționa în acest mod.

Luni seară, liderul PSD condiționase susținerea premierului liberal Ilie Bolojan de bugetul pentru 2026. Într-o intervenție marți la Antena 3, Robert Sighiartău a criticat amenințările lansate de Sorin Grindeanu.

„După cum se vede în fiecare zi, Partidul Social Democrat nu numai că nu respectă programul de guvernare, dar nu respectă nici înțelegerile din coaliție (…) și văd deja că există amenințări cu bugetul, că dacă bugetul nu este cum își dorește domnul Grindeanu atunci trebuie să voteze împotrivă și domnul Bolojan să plece. Eu nu cred că în felul acesta coaliția mai poate funcționa”, a declarat deputatul PNL.

El a acuzat PSD că blochează reduceri de cheltuieli și reforme dorite de PNL.

„Dacă noi nu putem pune în aplicare aceste măsuri pentru că Partidul Social Democrat nu dorește acest lucru, atunci rolul nostru în această coaliție nu mai există (…). Dacă nu vom putea să mergem mai departe cu aceste măsuri, atunci avem o problemă, pentru că nu ne putem pune în aplicare politicile”, a continuat Robert Sighiartău.

Liberalul susține că „de dimineața până seara premierul României este torpilat”, iar „reformele sunt blocate și sabotate în interiorul Guvernului”.

„Noi va trebui să luăm o decizie, să facem o evaluare. După ce trece bugetul, după ce vedem cum se termină toată această tevatură, va trebui să vedem dacă pentru beneficiul României și al Partidului Național Liberal, în condițiile astea, noi mai putem funcționa”, a mai declarat deputatul PNL Robert Sighiartău.

Ce spusese Sorin Grindeanu

Președintele PSD a declarat, luni seară, la România TV, că susținerea social-democraților pentru premierul liberal Ilie Bolojan va „depinde foarte mult” de bugetul pentru 2026 și prioritățile care vor fi convenite.

„Accentele astea mesianice pe mine nu mă impresionează. Nu joc nici în cartea asta, să zic așa, «Geneza, după Bolojan». Pe noi ne interesează niște lucruri simple acum, relansarea economică, banii de investiții, pachetul de solidaritate. Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget și atunci vom avea în continuare prim-ministru. Dacă iar începem cu discuții și cu tot felul de știri pe surse, atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului”, a spus liderul PSD, Sorin Grindeanu.