Un deputat și-a cumpărat un Audi de 120.000 de euro, deși ratele îi depășesc veniturile. „Vreți să venim cu trotinete?”

Un deputat PSD susține că și-a achiziționat cu ajutorul unui credit și prin leasing auto un Audi SQ8, mașină pe care o plătește din indemnizația de parlamentar. Este singura sursă de venit pentru Marian Mina, președintele PSD Giurgiu, scrie site-ul de investigații Snoop.

Conform informațiilor obținute de Snoop.ro, datoria pentru creditul auto este 200.000 de lei și 600.000 de lei pentru leasing-ul auto.

Indemnizația unui deputat este în jur de 12.000 de lei lunar, iar mandatul expiră în decembrie 2028, peste 30 de luni. Un total de 360.000 de lei. Creditul și leasingul sunt până în 2030.

Marian Mina, 49 de ani, este deputat PSD de Giurgiu și președintele organizației județene. Între 2016-2026 a fost președintele Consiliului Județean Giurgiu, iar în prezent este vicepreședintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților. Este la al doilea mandat de parlamentar.



„Este o mașină luată în leasing, o să apară în declarația de avere. Este mașina mea, este luată în leasing în urmă cu două luni, am făcut credit și nu este nimic de ascuns”, a declarat Marian Mina, pentru Snoop.ro, la Palatul Parlamentului, pe 29 aprilie 2026, după ce a fost filmat conducând SUV-ul.

Întrebat ce rată plătește pentru Audi SQ8 a replicat: „Este treaba mea cât plătesc, nu este treaba dumneavoastră”.

Apoi, tonul a devenit mai agresiv.

„Nici așa nu este bine, nici dacă le avem în declarațiile de avere, nici dacă le luăm în leasing, nici dacă facem împrumut la bancă nici așa nu este bine pentru dumneavoastră? Vreți să venim cu trotinete?”, și-a continuat răspunsul Marian Mina, președintele PSD Giurgiu.

Chiar dacă întrebarea a fost reluată și i s-a cerut deputatului să spună ce sumă plătește lunar pentru această mașină, Mina a refuzat să ofere alte informații.

„Plătesc de pe card, nu este nimic ascuns”

„Este mașina mea, este problema mea, plătesc din salariu, plătesc de pe card, nu este nimic de ascuns și pentru că nu am nimic de ascuns, pot să vin cu mașina la serviciu”, a afirmat Mina în dialogul cu Snoop.ro.

Deputatului PSD i s-a reamintit că declarațiile de avere ale parlamentarilor nu sunt publice din 2026, după ce Parlamentul nu a pus în acord legea cu decizia Curții Constituționale din 2025. Astfel, informațiile financiare despre mașina achiziționată nu sunt accesibile presei și publicului.

„Asta nu e problema mea, nu din cauza mea nu mai sunt publice. Vă mai întreb încă o dată: nici dacă le avem luate în leasing, nici dacă sunt la vedere, nici dacă plătim din salarii, nici așa nu este bine? Cu dumneavoastră în niciun fel nu e bine, nu? Văd că sunteți așa mai agresiv. Da, este mașina mea pentru că plătesc pentru ea din banii mei, din salariul meu”, a spus pe un ton iritat Mina, după care a întors spatele și a plecat spre biroul lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

Citește în continuare pe Snoop cum arată situația veniturilor deputatului PSD și care sunt sumele pe care acesta trebuie să le plătească pentru mașină.