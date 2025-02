„Un dialog al surzilor, deși unul amical”. SUA și Europa, în lumi tot mai diferite în privința Ucrainei, în ciuda eforturilor lui Macron de „a-l îmblânzi” pe Trump

În ciuda unei aparente prietenii, Donald Trump și Emanuel Macron și-au expus luni abordările puternic diferite în cazul Ucrainei, evidențiind neînțelegerile dintre SUA și Europa cu privire la oferta Casei Albe pentru un acord rapid de încetare a focului, scriu Reuters, Le Monde și The Guardian.

Discuțiile purtate luni în ochii întregii planete de Donald Trump și Emmanuel Macron au fost un dialog al surzilor, deși unul amical, scrie Le Monde, care observă că în final, în ciuda faptului că a fost contrazis în direct de președintele francez, liderul de la Casa Albă a rămas cu concluzia că Europa nu a contribuit suficient pentru susținerea Kievului.

Pentru Macron, considerat la un moment dat drept „îmblânzitorul lui Trump”, discuțiile cu președintele SUA au fost un act delicat de echilibru, scrie și The Guardian.

În Biroul Oval, Macron l-a corectat cu blândețe pe Trump, în timp ce președintele american povestea că Ucraina a profitat de sprijinul SUA în războiul cu Rusia. Acum, a spus Trump, este timpul ca SUA să își primească banii înapoi.

„Acest război ne-a costat pe toți o mulțime de bani”, a spus Macron. „Și aceasta este responsabilitatea Rusiei, deoarece agresorul este Rusia”, a întărit el.

French President @EmmanuelMacron corrects President Trump.



Trump: "Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back."



Macron: "No, in fact. To be frank we paid. We paid 60% of the total effort." pic.twitter.com/03gUM7WwpS