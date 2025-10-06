Un document depus la Departamentul Justiției de un contractor CIA spune că Ana Birchall s-a oferit să fie „sursă/agent CIA”/ Reacția Anei Birchall

Documentul a fost depus pe 11 septembrie de către Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama. În document, Aledo scrie că fostul consilier prezidenţial Ana Birchall l-ar fi contactat și s-a oferit să fie „sursă/agent CIA” în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în România. În replică, Ana Birchall a transmis că ea nu a cerut, nu a negociat și nu a autorizat pe nimeni să o „recruteze” sau să o „promoveze” către vreo instituție americană.

Roniel Aledo a depus declaraţii referitoare la relaţia cu Birchall, în conformitate cu Foreign Agents Registration Act, documentele fiind datate 11 septembrie 2025 şi având data de înregistrare şi publicare 12 septembrie. Despre acest document a scris luni dimineață Vlad Mercori, influencer care în campania electorală a realizat podcasturi cu Marcel Ciolacu, Crin Antonescu și Kelemen Hunor.

„Ea m-a rugat, în calitate de fost contractor CIA, să o pun în legătură cu CIA. A spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm şi un susţinător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu Agenţia Centrală de Informaţii (CIA)”, precizează Aledo în document.

El bifează că situaţia nu este rezultatul niciunui contract scris oficial şi nici al unei corespondenţe între părţi. „Ana doreşte să devină demnitar la nivel de ministru în România. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci ea vrea să devină un susţinător şi apărător ferm al politicilor guvernului SUA în România şi o sursă/agent pentru CIA. Eu vreau să o promovez în cadrul CIA şi DIA”, menționează Aledo.

Contractorul precizează în ambele ocazii că „nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”.

Despre acțiunile sale, Aledo spun că a contactat CIA și s-a întâlnit de două ori cu un reprezentant al agenției, apoi a contactat prin apel telefonic și mesaje un ofițer superior la Agenția de Informații Militare (DIA). „Ea dorea să ia legătura direct cu CIA pentru a se oferi voluntară ca sursă străină pentru guvernul SUA”.

Ana Birchall: „Resping categoric aceste afirmații”

Fost consilier prezidențial și fost ministru al Justiției, Ana Birchall a precizat pe Facebook că toată povestea pleacă de la „o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată”.

„Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană”, transmite Ana Birchall.

Ea precizează că „a contactat CIA” este o mențiune exclusivă a lui Roniel Aledo. „Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”, scrie Birchall.

Fostul ministru spune că a trimis o solicitare în SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri”, cât și „demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie asemenea calomnii.”

Ana Birchall a fost ministru pentru afaceri europene (ianuarie – iunie 2017), ministru al justiției (aprilie – noiembrie 2019) și consilier prezidențial în mandatul de președinte interimar al lui Ilie Bolojan.



