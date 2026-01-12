Un echipament interzis, care s-a dovedit esențial în războiul din Ucraina, este folosit de iranieni pentru a ocoli izolarea impusă de regim

Unii iranieni continuă să utilizeze serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, în ciuda blocării comunicațiilor la nivel național, au declarat trei persoane din interiorul țării, acesta fiind cel mai recent exemplu de utilizare a Starlink pentru a contracara blocarea internetului în zonele de conflict geopolitic, scrie luni Reuters.

Autoritățile iraniene au lansat în ultimele zile o represiune sângeroasă asupra protestelor naționale, printre măsurile luate numărându-se și întreruperea aproape completă a serviciului de internet, care este furnizat prin cabluri de fibră optică și turnuri de telefonie mobilă.

Dar Starlink, care transmite serviciul direct de la mii de sateliți plasați pe orbită joasă, funcționează în continuare în unele locuri din Iran, în ciuda faptului că este interzis de autoritățile de acolo, au spus pentru Reuters cele trei persoane citate, care utilizează Starlink în țară. Una dintre aceste persoane, din vestul Iranului, a afirmat că știe zeci de oameni care utilizează Starlink și că utilizatorii din orașele și localitățile de frontieră nu au fost afectați, în mare măsură, de decizia autorităților.

Alp Toker, fondatorul grupului de monitorizare a internetului NetBlocks, a declarat că a auzit de la persoane din regiune că încă există acces la Starlink în Iran, deși serviciul pare să fie redus.

„Este discontinuu, dar încă există”, a spus el.

Deși nu este clar cum a fost întrerupt parțial serviciul Starlink în Iran, unii specialiști au spus că acest lucru ar putea fi rezultatul bruierii terminalelor Starlink, bruiere care depășește capacitatea terminalelor de internet și telefonie mobilă de a recepționa semnale de la sateliți.

Starlink, care face parte din compania privată americană SpaceX, nu a răspuns solicitărilor Reuters de a face precizări. Autoritățile din Iran nu au putut fi contactate luni, din cauza întreruperilor de telefonie și internet. Autoritățile iraniene au dat vina pe „teroriști” pentru tulburările sociale și au promis să protejeze sistemul de guvernare.

Instrument esențial în conflictele globale

Linia de comunicare vitală pe care Starlink o furnizează astfel unor protestatari din Iran este cel mai recent semn al influenței pe care omul de afaceri Elon Musk și serviciul său de internet prin satelit o au în conflictele globale și în tulburările din întreaga lume.

Starlink a fost un instrument esențial pentru forțele ucrainene după invazia pe scară largă a Rusiei în 2022. În Myanmar, unde junta militară a impus repetate tăieri ale internetului, grupările rebele, organizațiile umanitare și medicii au folosit Starlink pentru comunicații. În Sudan, Starlink a fost folosit de ambele părți într-un război civil care durează de ani de zile, din cauza întreruperilor prelungite ale internetului.

Duminică, președintele american Donald Trump a afirmat că intenționează să discute cu Musk despre restabilirea internetului în Iran, fără a menționa Starlink.

Musk a livrat anterior terminale Starlink gratuite, care sunt puțin mai mari decât un laptop, în Ucraina și a oferit servicii de internet gratuite acolo. Terminalele Starlink standard costă în jur de 599 de dolari, plus o taxă lunară de serviciu, ceea ce le face inaccesibile pentru mulți iranieni.

Capacitatea lui Musk de a înclina balanța în conflictele globale a fost demonstrată când a închis Starlink în timp ce forțele ucrainene reușeau să recucerească o parte din teritoriul ocupat de armata rusă, în 2022, a scris anterior Reuters.

Starlink nu are licență pentru a opera în Iran, dar Musk a afirmat anterior că serviciul este activ acolo. În decembrie 2022, el a scris, pe platforma sa de socializare X, că compania „se apropie de 100 de (dispozitive) Starlink active în Iran”, o cifră modestă având în vedere populația Iranului, de 92 de milioane de locuitori.

În iunie anul trecut, ca răspuns la o postare pe X care îi cerea să ofere acces la Starlink în Iran, Musk a postat că „razele sunt activate”.

După războiul de 12 zile dintre Iran și Israel din iunie, parlamentul iranian a adoptat o lege care interzice în mod oficial utilizarea Starlink, introducând sancțiuni severe pentru cei care utilizează sau distribuie această tehnologie fără licență, potrivit presei iraniene de stat.