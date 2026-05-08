Un elev de 12 ani din Arad a fost înjunghiat de colegul său de clasă, în timpul pauzei

Incidentul a avut loc vineri la Liceul Tehnologic din comuna Vinga, județul Arad. Elevul de 12 ani a fost înjunghiat cu cuțitul de un coleg de clasă, în urma unei altercaţii, anunță IPJ Arad.

„La data de 8 mai a.c., în jurul orei 11.10, poliţiştii Secţiei 1 Rurală Arad au fost sesizaţi despre faptul că, un elev, minor, ar fi fost rănit, de către un alt elev, tot minor, într-o unitate de învăţământ din Vinga, cu un obiect ascuţit”, a transmis IPJ Arad.

Copilul a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, în stare stabilă, conștient.

Ambii elevi au 12 ani și sunt din clasa a V-a, fiind colegi de clasă. Ei s-au certat în pauză. Unul l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuțit, iar dascălii au sunat imediat la 112, a declarat inspectorul școlar general din județ, Marius Gondor, pentru Agerpres.

„La nivelul școlii are loc o cercetare, dar a fost anunțată imediat și Poliția. Starea copilului înțelegem că e stabilă, a fost dus la spital cu elicopterul SMURD”, a precizat Gondor.

Copilul a fost înjunghiat cu un cuțit de bucătărie în spate și în mână, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Potrivit IPJ Arad, până acum nu au mai fost raportate conflicte anterioare între cei doi elevi.

„În cauză se efectuează cercetări, pentru stabilirea stării de fapt şi luarea măsurilor legale, care se impun”, a transmis Poliţia.