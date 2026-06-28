Un elicopter al gigantului saudit Armaco s-a prăbușit la vest de Ormuz, la două zile după reluarea operațiunilor din terminalul Ras Tanura. Victime multiple

Un elicopter care aparținea companiei saudite din sectorul petrolier Aramco s-a prăbușit, duminică, la Ras Tanura, pe coasta estică a Arabiei Saudite, la vest de Strâmtoarea Ormuz, conform agenției de știri de stat SPA, citată de Reuters.

În incident au murit toate cele 14 persoane de la bordul elicopterului, potrivit Al Jazeera. Toți oamenii decedați erau cetățeni saudiți, au declarat surse din Ministerul saudit al energiei pentru SPA.

„Autoritățile relevante au lansat o investigație deplină pentru a determina cauza accidentului”, a scris agenția de știri de stat.

Operațiunile de la Ras Tanura au fost reluate vineri

Aramco a reluat vineri încărcările de țiței la terminalul Ras Tanura din Golf, după ce au fost oprite complet timp de aproape patru luni.

Ras Tanura se află pe coasta de est a Arabiei Saudite, în Golf, la vest de Strâmtoarea Hormuz, iar înainte de războiul dintre SUA-Israel și Iran exporta 5 milioane de barili de țiței pe zi

Cea mai mare rafinărie internă a țării, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, se află, de asemenea, la Ras Tanura, potrivit CNBC.

Aramco încărcase ultima oară marfă din portul Ras Tanura pentru China în data de 8 martie, conform datelor London Stock Exchange Group, și a trebuit să își devieze exporturile către portul Yanbu de la Marea Roșie, din cauză că Iranul blocase Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la ofensiva americană.

Războiul a făcut ca exporturile saudite de țiței să scadă la aproximativ 4 milioane de barili pe zi în ultimele trei luni, față de peste 7 milioane de barili pe zi în februarie.

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