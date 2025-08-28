Un eurodeputat AUR insinuează că incidentul cu livratorul a fost regizat: „Cuvinte intenționat rostite clar și apăsat”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea insinuează, într-o postare pe Facebook, că „așa-zisul atac” care a avut loc miercuri seară asupra unui livrator din Bangladesh a fost regizat: „Utilizatorii de clișee prostești ar face bine să se uite un pic mai atent la incident (…) Nu vi se pare nimic suspect aici?”. El transmite că „AUR consideră că este un loc sub soare pentru toți”.

„Văd că e invadată mass media mainstream de știri și opinii referitoare la «atacul rasist» asupra unui livrator de mâncare, asiatic de origine” – așa își începe eurodeputatul Piperea mesajul postat joi pe Facebook.

El continuă prin a spune că „așa-zisul atac” a fost transformat într-un val de ură și că a alimentat folosirea mai multor clișee legate de partidul AUR.

„Unu, faptul că un derbedeu s-a luat de un biet lucrător al unei rețele de livrare de mâncare este condamnabil și trebuie sancționat conform legii, pe bază de responsabilitate individuală. Dar faptul nici nu probează un «val de ură», nici nu are legătură cu AUR”, transmite Gheorghe Piperea.

Apoi, el spune că modul în care s-a întâmplat atacul de miercuri seară pare suspect:

„Doi, utilizatorii de clișee prostești ar face bine să se uite un pic mai atent la incident: un tip care se filmează sau se lasă filmat când îl apostrofează pe nepalez într-o engleză utilizată corect, cu cuvinte intenționat rostite clar și apăsat; un polițist în afara orelor de program, care se afla pe acolo din întâmplare și care rostește corect, procedural, somațiile legalmente necesare; o procedură de încătușare, cu punerea rapidă la pământ a derbedeului, care nu se opune arestării, dar are timp să spună că regretă; totul filmat ca la carte; și, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv, însoțit, desigur, de mesajul «rasist» al parlamentarului AUR; nu vi se pare nimic suspect aici?”.

Gheorghe Piperea spune că partidul AUR din care face parte este „un partid normal, decent, care se bazează pe valori ca familia, națiunea, libertatea și toleanța” care „nu are nimic rasist sau extremist în program și nici în acțiune”.

„AUR, ca și mine, consideră că e loc sub soare pentru toți,(…) Deci, nu avem nimic contra migranților care se află în România legal”, adaugă el.

Piperea spune, în finalul postării că nu este de acord cu politica Guvernului de a „umple spațiile goale din piața muncii cu migranți” și nici cu faptul că industria HoReCa plătește „unor amărâți salarii de mizerie pentru a forța tinerii sau șomerii români să accepte salarii de mizerie”.

„În plus, trebuie să ne raliem eforturilor pan – europene de combatere a migrației ilegale și a sclaviei moderne. Chiar UE alocă fonduri consistente și eforturi administrative vaste pentru întărirea granițelor externe ale UE și neutralizarea comerțului cu migranți, noua formă de comerț cu sclavi”.

HotNews a contactat, miercuri, mai mulți politicieni AUR pentru a obține un punct de vedere legat de incidentul violent din București, inclusiv privind acuzațiile de incitare la violență la adresa deputatului AUR Dan Tanasă. Unii dintre ei au spus că sunt în concediu, iar alții au refuzat să răspundă mesajelor.

„Du-te înapoi în țara ta”

Un clip video postat pe Facebook de polițistul Marian Godină arată momentul în care un bărbat lovește un livrator străin pe o stradă din București, după care îi strigă; „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, potrivit imaginilor, informație confirmată și de Poliția Capitalei. Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Joi, Dan Tănasă a reacționat la incidentul din București și a acuzat „presa independentă” care a scris „despre presupusul «efect»” al postărilor sale. În comentarii, Dan Tănase susține că clipul cu incidentul este „o făcătură regizată de la un cap la altul”.