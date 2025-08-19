Lider AUR: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român” / Mesajul, reclamat la Parchetul General de polițistul Marian Godină

Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat, marți, pe pagina sa de Facebook un mesaj în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini. El a explicat, pentru HotNews, că postarea sa este legată de valurile mari de migranți din alte țări europene.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris vicepreședintele AUR pe Facebook. Postarea sa a adunat în patru ore peste 2.000 de comentarii și un număr dublu de reacții.

În secțiunea de comentarii, parlamentarul a susținut că „o dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”

Mesajul lui Dan Tanasă, captură Facebook

Deputatul AUR a explicat pentru HotNews că, în opinia sa, vestul Europei a devenit nesigur, invocând propria experiență.

„Am avut mai multe ieșiri și la tribuna Camerei Deputaților, în care am zis că o țară care exportă medici și asistente și importă livratori la Glovo din Asia și Africa nu are niciun viitor. Vestul Europei se scufundă sub valul migraționist, este islamizat, și nu vreau acest lucru și pentru România”, a declarat Tanasă pentru HotNews.

Parlamentarul susține că românii care merg să lucreze peste hotare se integrează în societatea țării adoptive, spre deosebire de imigranți veniți în țara noastră

„E mai bine să rămânem aceiași care suntem de mii de ani, să respectăm moștenirea lui Ștefan cel Mare, al lui Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazu, nu să invadăm România cu muncitori necalificați. Românii care merg în Occident se duc și muncesc, se integrează, învață limba, cresc copii. Eu aș vrea să procedăm cum o face SUA sau cu procedează președintele Poloniei care a emis un proiect de lege ca familiile cu doi sau mai mulți copii să fie scutiți de la plata unor taxe, pentru a încuraja natalitatea. Femeile în Vest preferă să plimbe câini, iar femeile musulmane fac 6-7-8 copii”, a mai spus Tanasă, precizând că își dorește să vadă mai mulți slovaci sau polonezi în România.

Recrutarea muncitorilor din Asia sau Africa, o „politică criminală, dementă”

Liderul AUR respinge ferm recrutarea muncitorilor asiatici în țara noastră pe care o numește „politică criminală, dementă”, subliniind că în România există „mână de lucru cu care nu ne integrăm”. „Eu nu vreau acest lucru pentru soția mea, pentru copiii mei”, a precizat Tanasă.

Acesta a apreciat că în marile orașe din țara noastră cetățenii sunt mai în siguranță decât în alte orașe importante din Europa.

„Și dacă sunteți o progresistă convinsă, vă garantez că ei vor muncii până vor ajunge la un număr destul de mare să își aleagă primari. Căutați cum trăiți creștinii în Pakistan. Ziceți „Vai ce i-a făcut Simion lui Șoșoacă”, dar nu vă uitați cum trăiesc creștinii în Pakistan. Eu nu vreau să văd asta în România, atâta tot. În rest, Doamne ferește, respect pentru toată lumea, toată lumea are drept să trăiască”, a explica Tanasă pentru HotNews.

La scurt timp după mesajul lansat de liderul AUR, polițistul Marian Godină a anunțat, pe Facebook, că a formulat o plângere penală împotriva deputatului Dan Tanasă, pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”.

În plângerea sa, trimisă către Parchetul General, Godină spune că prin mesajul postat pe Facebook deputatul AUR „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”.

Câți cetățeni non-UE lucrează în România

În ultimii patru ani, câte 100.000 de angajați din state non-UE au primit dreptul de a aplica la un loc de muncă vacant în România, în contextul creșterii deficitului de personal din domenii precum HoReCa sau construcții.

Dacă în 2015 contingentul de străini din state non-UE care puteau să lucreze în România era de doar 5.500 de persoane, în ultimii ani pragul maxim crescut de peste 18 ori, până la 100.000 de persoane

Puțin peste 100.000 de cetățeni străini din state non-UE aveau drept de ședere valid în România la finalul anului trecut în scop de angajare, potrivit Indexului locurilor de muncă realizat de Olx, care citează date furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Numărul lor a fost în creștere față de finalul anului 2023, când aproximativ 74.000 de muncitori din țări non-UE lucrau în țara noastră.

O treime din totalul angajaților din state non-UE provin din Nepal, iar numărul acestora a crescut anul trecut față de 2023.

De asemenea, și cetățeni din Sri Lanka, Turcia, India sau Bangladesh s-au angajat în ultimii ani în România în diverse domenii de activitate, pentru a acoperi deficitul de forță de muncă de pe plan local și pentru a câștiga venituri semnificativ mai mari decât în țările lor de origine.