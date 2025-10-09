Un europarlamentar român este în topul absențelor de la votul din Parlamentul European. Cum explică

Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a votat în ultimele șase luni doar de 498 de ori dintr-un total de 1.215 voturi care s-au dat în Parlamentul European, potrivit platformei „wheresmymep”, creată de un programator francez pentru a crește transparența. Cu doar 41% din voturi exercitate, el se află pe locul 6 la coada clasamentului. Contactat de HotNews, Tudose a spus că sunt sesiuni la care a absentat pentru că era în campanie electorală în România, dar și proiecte la care intenționat a refuzat să voteze.

Platforma calculează voturile „pentru”, „împotrivă” sau abținere drept „prezență” în dreptul europarlamentarului. Lipsa unui vot este calculată drept „absență”.

Mihai Tudose spune că a fost prezent la unele sesiuni de vot și că a scos cartela pentru a nu fi calculat la cvorum.

Pe primul loc în clasamentul absențelor se află eurodeputata germană Sibylle Berg, cu doar 18,8% din voturi date în Parlamentul European. Ea este urmată de doi reprezentanți ai Italiei, Fulvio Martusciello (30,1%) și Giuseppe Milazzo (39,1%).

La mică distanță de Mihai Tudose (41%) se află liderul opoziției din Ungaria Peter Magyar (40,6%). La polul opus, sunt eurodeputați care au prezență de 99,99%

Europarlamentarii cu cea mai bună prezență la vot (stânga) și europarlamentarii cu cea mai slabă (dreapta) Foto: WhereIsMyMEP.eu

„Eu efectiv nu vreau să mă exprim pe subiectul respectiv”

„Nu este absență. Scoți cartela și nu votezi. Este vot pentru, împotrivă și abținere. Dar abținerea se numără la cvorum și eu efectiv nu vreau să mă exprim pe subiectul respectiv”, a declarat Mihai Tudose pentru HotNews despre numărul redus de voturi exprimate.

Mihai Tudose, Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

El a explicat faptul că a votat doar de 498 de ori dintr-un total de 1.215 voturi prin faptul că „a fost campanie în perioada aceasta și au fost multe voturi la care nu am votat asumat”.

„De exemplu, nu am votat pe toate voturile despre Kosovo. Am o problemă să votez ceva atâta timp cât România prin lege nu recunoaște existența statului Kosovo”, a spus Mihai Tudose.

Cât de des au votat europarlamentarii români

Platforma arată date pentru 16 dintre cei 33 de europarlamentari trimiși de România în Parlamentul European. Potrivit acestor date, Iuliu Winkler (UDMR) a votat de 1.160 de ori din totalul de 1.215 (95,5%). El este urmat în clasament de Georgiana Teodorescu (AUR) și Victor Negrescu (PSD), cu 91,9%.

La polul opus se află social-democrații Mihai Tudose (41%), Gabriela Firea (44,9%) și Dan Nica (59,7%).

Topul prezenței cu europarlamentarii din România Foto: WhereIsMyMEP.eu

Cum a apărut platforma care numără prezența

WhereIsMyMEP.eu (n.r. în traducere „Unde este europarlamentarul meu”), este o platformă dezvoltată de programatorul francez Alex Monetón. Într-un interviu pentru Brussels Times, el a declarat că era frustrat de lipsa de transparență a Parlamentului European.

„În UE există multe informații publice, dar este incredibil de dificil să le găsești. În general, nu cred că avem suficientă transparență la nivelul UE”, a declarat Alex Monetón.

Informațiile de pe platforma lui Monetón sunt disponibile public pe site-ul Parlamentului European, dar Brussels Times subliniază că este nevoie de mult timp și dedicare pentru a parcurge toate documentele necesare. „Informațiile sunt foarte greu de găsit. Acest lucru nu este normal pentru un loc pe care vrem să-l numim transparent”, spune programatorul francez.

Deși Parlamentul European a declarat că nu comentează despre site-urile web externe, serviciul de presă a precizat pentru The Brussels Times că „deputații europeni își organizează singuri exercitarea mandatului lor liber”.

„Prezența lor în hemiciclu poate varia, deoarece pot avea activități concomitente (reuniuni ale grupurilor politice, reuniuni ale grupurilor de lucru, reuniuni ale delegațiilor naționale sau chiar reuniuni ale comisiilor, uneori) în paralel cu unele dezbateri în plen”, a afirmat serviciul de presă.

Parlamentul European nu ține evidența specifică a prezenței sau liste cu deputații europeni. Cu toate acestea, serviciul de presă a subliniat că registrele de prezență la ședințele plenare și comisii sunt disponibile pentru fiecare zi de plen.