Un expert în energie demontează măsurile prin care ministrul Bogdan Ivan vrea să scadă facturile: „Nu cred în magie”

„Cum nu prea cred în magie, las logica economică să limpezească lucrurile”, spune Corina Murafa, expert în politici energetice, după ce, marți, ministrul de resort a venit cu o listă de cinci măsuri pe care le va lua pentru ca facturile la energie să scadă cu 25% peste șase luni – un an.

„Noi suntem net importator de energie electrică nu pentru că nu avem suficientă capacitate de producție pe cărbune – nu am scos din uz decât foarte puțin din cei 5.000 MW pe care îi aveam instalați înainte de a ne angaja la a elimina cărbunele din mixul energetic.

Rarisim funcționează mai mult de 1.000 MW din acei 5.000 instalați fiindcă energia pe care o produc acele grupuri este foarte scumpă, prin urmare logica de piață de bază ne spune să importăm, că e mai ieftin să importăm.

Ca atare, nu văd cum, nescoțând din uz conform calendarului capacitatea instalată (noi trebuia conform calendarului să lăsăm oricum vreo 1.500 până în 2032, arhisuficient pentru că, repet, rareori intră în piață mai mult de 1.000 din ce avem) ai putea scădea prețurile”, a precizat Murafa, pe contul său de Facebook.

Producția de energie pe gaze este cea mai scumpă

Un alt panaceu propus pentru scăderea prețurilor este deblocarea proiectelor de centrale pe gaz natural.

„În acest moment MW pe gaz este cel mai scump, și ca preț de construcție a centralei (că de asta nu găsim contractori la bugetul pe care îl avem) și ca preț de producție ulterior pentru respectiva energie electrică. Cum ar putea aceste centrale să ducă la scăderea prețurilor, iarăși cred că ne poate răspunde mai degrabă magia decât economia.

Ca să concluzionez, la nivel de fundament, logica economică a pachetului este subțire”, a continuat specialista.

Soluțiile pentru reducerea facturilor: comunitățile de energie și stocarea energiei

Potrivit Corinei Murafa, soluțiile structurale evidente precum investiția în stocare comercială (și stocare în general) ori comunitățile de energie sunt complet ignorate în pachetul propus.

„Măsurile tehnice care au rămas acolo – cum ar fi tarifele dinamice la electricitate ori mecanismul de market maker – sunt interesante și m-aș bucura ca ele să fie implementate, pentru că sunt deja măsuri legislative existente, nu se inventează nimic nou.

Apropo, market maker-ul a fost propus de noi la CESE (Comitetului Economic și Social European – n.r.) într-un aviz la care am lucrat și eu și e ceva îndrăzneț, dar greu de implementat, fiindcă lovește în business-ul furnizorilor, de aceea intuiesc că nici nu s-a aplicat până acum. Nu văd însă cum acest pachet, per total, ar putea duce prețurile la minus 25% în șase luni”, a mai spus Murafa, care este și membru al CESE.

Ce măsuri vrea să ia ministrul Energiei pentru reducerea facturilor

Bogdan Ivan, ministrul de resort, a prezentat marți cinci măsuri pe care le va implementa în perioada următoare și care pot duce, în opinia sa, la scăderea facturilor la energie:

1. Operaționalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piața de energie, prin stimularea cererii și a ofertei, facilitând tranzacțiile pe termen lung și determinând astfel o scădere constantă a prețului;

2. Creșterea transparenței și scăderea riscurilor în piața de energie, prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile cu energie;

3. Introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu prețuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;

4. Scăderea prețurilor de achiziție a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuție prin crearea unui mecanism unic de achiziție – acest cost de achiziție al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, deci implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuție mai mici pentru toți consumatorii;

5. Integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.

„În paralel, vom continua negocierile la nivel european pentru prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune până în 2030. Acest pas va tempera creșterile de preț și ne va da timp să dezvoltăm proiecte noi de producție”, a precizat ministrul.

Facturile ar urma să scadă cu 25% peste șase luni – un an, speră Bogdan Ivan

Bogdan Ivan a mai spus că facturile finale la energie ar trebui să scadă cu 25% într-o perioadă de șase luni – un an.

„Sunt generos când spun 25%”, a spus Ivan, apoi a continuat: „Nu există o formulă perfectă, nu putem spune că toate acestea se vor realiza la virgulă, dar ce ne dorim este să scădem facturile cu cel puțin 25%, este un target rezonabil.

În acest moment, în UE media plătită de un consumator este de 1,28 lei/kWh. În România suntem la 1,5 lei. Ținta este să fim cu măcar 1% sub media europeană.

Îi înțeleg pe oamenii care se întreabă acum, pe bună dreptate, de ce avem factura dublă față de luna iunie”, a mai spus Ivan, precizând că sunt două motive esențiale: ridicarea plafonării și lipsa producției de electricitate.