Un faimos Youtuber a anunțat că soția sa a făcut avort, după ce testul sarcinii a indicat sindromul Down. „Ce a urmat a fost destul de șocant”

„Deoarece e un subiect controversat, m-am gândit că vor exista critici sau opinii diferite, dar ce a urmat a fost destul de șocant”, a spus Jesse Ridgway, un creator de conținut cu milioane de abonați, citat de New York Times, Los Angeles Times și Fox News.

Un cunoscut Youtuber american și soția sa au anunțat public că au decis să facă o întrerupere de sarcină, după ce un test genetic a dezvăluit prezența unei afecțiuni cunoscute drept trisomia 21, o formă a sindromului Down.

În scurt timp s-au trezit sub o ploaie de critici și chiar amenințări cu moartea pentru decizia lor.

Jesse Ridgway, care creează conținut de 20 de ani și are peste 4,3 milioane de abonați pe canalul său principal de Youtube, a publicat zilele trecute pe canalul personal un clip în care apărea alături de soția sa în momentul în care primeau rezultatele testului test care depistează anumite anomalii genetice, afecțiuni cromozomiale și infecții fetale.

„Această alegere nu a fost luată ușor”, a scris ulterior Ridgway într-o postare pe X, la două zile după ce soția sa a suferit avortul.

„Am luat o decizie dificilă, dar credem că, pe termen lung, va fi benefică pentru familia noastră”, a adăugat el.

Un înalt politician republican a calificat decizia drept „malefică”

Jesse a declarat pentru Los Angeles Times că dezvăluirea inițială a diagnosticului pe internet a fost o întâmplare.

Cuplul se pregătea să dezvăluie LIVE, urmăritorilor, sexul copilului, când au observat în același raport indicatorii preliminari ai trisomiei 21.

„Filmam și eram gata să sărbătorim împreună cu publicul nostru, dar am fost luați prin surprindere”, a spus el. „Ce le spunem oamenilor? Cum gestionăm situația? Am decis să fiu sincer, și da, asta ne-a condus la ultimele 48 de ore”, a spus el, explicând de ce a decis să anunțe și întreruperea de sarcină.

Postarea de pe X, vizualizată de 22,1 milioane de ori, a primit un val de comentarii furioase din partea părinților copiilor cu sindromul Down, a oponenților avortului și chiar a președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care a calificat decizia cuplului drept „malefică”.

Ridgway și soția sa au declarat că au primit amenințări cu moartea și au fost comparați cu Hitler.

„Ce a urmat a fost destul de șocant”

„Am postat asta pentru publicul meu, iar apoi a prins viață proprie. Fiindcă e un subiect controversat, m-am gândit că vor exista critici sau opinii diferite, dar ce a urmat a fost destul de șocant”, a spus el.

„Se fac un milion de avorturi în fiecare an, și sunt pur și simplu șocat că decizia unui singur cuplu de a avorta din cauza trisomiei 21 a ajuns știre de primă pagină. Asta se întâmplă în fiecare zi, dar pur și simplu nu se vorbește despre asta”, a adăugat el.

Jesse a spus că cuplul a primit însă și mesaje de susținere și cu zeci de mărturisiri de la străini care au trecut prin aceeași experiență.

Și, deși mesajele de susținere i-au făcut să se simtă „validați”, Jesse a spus că cuplul a primit „o cantitate enormă de amenințări cu moartea. Oameni care spun că suntem criminali”.

Ce spun statisticile

Decizia familiei Ridgway, scrie New York Times, nu a fost una neobișnuită.

Cercetările arată că, în rândul femeilor însărcinate din Statele Unite care primesc acest diagnostic după testul genetic, aproximativ 74% aleg să întrerupă sarcina.

Această cifră este chiar mai mare în alte țări, cum ar fi Islanda, unde aproape toate aceste sarcini sunt întrerupte.

În Danemarca, 99% dintre sarcini sunt întrerupte, în Franța 77%.

În fiecare an, aproximativ 6.000 de copii se nasc în Statele Unite cu sindromul Down, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate.

Unele persoane cu sindromul Down au și alte probleme medicale, cum ar fi malformații cardiace congenitale, pierderea auzului sau apnee în somn.

În ultimii 25 de ani, speranța medie de viață a persoanelor cu sindromul Down s-a dublat, de la 30 la 60 de ani, dar persoanele cu această afecțiune se confruntă în continuare cu provocări semnificative în ceea ce privește sănătatea.

„O afirmație absolut greșită și jignitoare”

Unii apărători ai drepturilor persoanelor cu dizabilități au salutat discuția publică despre sindromul Down generată de postare, dar și-au exprimat îngrijorarea că oamenii ar putea înțelege greșit ce înseamnă să trăiești cu această afecțiune.

În postarea sa, Ridgway a scris că 50% dintre copiii cu sindromul Down au malformații cardiace, 75% au probleme de auz și peste 50% au probleme de vedere.

„Sindromul Down nu este o «binecuvântare»”, a scris el.

Susținătorii persoanelor cu dizabilități au afirmat că aceste statistici prezintă o imagine sumbră și incompletă.

„Acestea dau impresia că «a avea sindromul Down face ca viața ta să nu merite trăită»”, a declarat Stephanie Smith Lee, codirectoarea departamentului de politici și advocacy al National Down Syndrome Congress.

„Este o afirmație absolut greșită și jignitoare”, a spus ea.

„O dovadă că americanii resping eugenismul”

Site-ul televiziunii conservatoare Fox News a abordat și el critic cazul.

Indignarea publică față de decizia familiei Ridgway arată că americanii resping ideea că o dizabilitate face ca o viață să fie mai puțin demnă de protecție, a susținut duminică Lila Rose, fondatoarea organizației Live Action, citată de Fox News.

Rose, a cărei organizație Live Action se opune avortului, a susținut că reacția negativă este o dovadă că americanii „resping eugenismul”.

Astfel de decizii „vizează viața umană nevinovată” care „nu a fost considerată suficient de bună”.

„Exact asta a făcut acest YouTuber în mod foarte public, iar indignarea a fost uriașă”, a spus ea.