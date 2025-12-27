Un fel de odă lui Vodă Mavrogheni, care se plimba prin mahalalele Bucureștiului cu sania trasă de cerb. Bucureștenii și animalele de companie

În statisticile din vremurile noastre, bucureștenii sunt mari iubitori de animale de companie. Printre oamenii din oraș, pisicile sunt cele mai populare (63%), urmate foarte îndeaproape de câini (59%).

Și, pentru ca datele să fie un pic mai grăitoare, în București sunt înregistrate oficial 300 000 de animale de companie, dar numărul lor este cu siguranță mai mare, fiindcă mulți câini nu sunt microcipați, iar pentru pisici nu există un registru centralizat.

Dacă un bucureștean ar călători în timp pînă la sfârșitul secolului al XIX-lea, n-ar înțelege ce e cu cohortele de căței plimbate cu precizie de ceasornic prin jungla urbană de indivizi bizari, robi costumați de jogging.

N-ar recunoaște nici măcar câinii din rase atât de încrucișate, unul mai alien ca altul. Și nici mâțele total chelite, fără pic de păr, superbele pisicuțe Sfinx înviate direct din piramida faraonilor, preferate de alergici.

De la familia regală a României la Nicolae Ceaușescu, cu al său Corbu, animalele de companie și-au cerut (și au obținut) dreptul lor sub soare, sub plapuma și sub acoperișul omului.

Citește, pe B365.ro, povești incredibile din Vechiul București, despre îndelungata relație a locuitorilor orașului cu animalele de companie, cu tot cu Vodă Mavrogheni, care se plimba prin mahalalele Bucureștiului cu sania trasă de cerb.

