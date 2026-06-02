VIDEO Un film românesc este de câteva zile pe primul loc în Topul Netflix România

Cel mai vizionat film pe Netflix România din ultimele zile este o producție românească, scrie Pagina de Media. Este vorba de o comedie cu Mihai Bendeac, intitulată „Băieţi de Oraş: Golden Boyz”.

Filmul a ocupat prima poziție din clasamentul celor mai vizionate filme în vacanța de Rusalii, imediat după ce a devenit disponibilă pe platforma de streaming

Locul al treilea este ocupat de o altă comedie românească, „Dragoste la ţară”, cu influencerii Ana Iorga şi Adrian Elicopter.

Lansat în anul 2026, „Băieți de oraş” are aceeași distribuție care apare și în serialul omonim care a rulat pe postul de televiziune Antena 1.

Comedia regizată de către Mihai Bendeac urmăreşte povestea lui Malone (Vlad Drăgulin), care moşteneşte 9.000.000 de euro de la o rudă decedată, însă cu o condiție, anume să termine o facultate.

Producţia românească a intrat pe Netflix pe 27 mai și a ocupat prima poziție a filmelor vizionate pe Netflix încă din prima zi de Rusalii.