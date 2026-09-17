Un fizician de la CERN în dialog cu un pianist, terapie de cuplu live și un duo de beatbox cu 100 de milioane de vizualizări. Ce se întâmplă la UNFINISHED 2026

Între 25 și 27 septembrie, festivalul multidisciplinar UNFINISHED revine la București cu tema MULTIPLICITY. Peste 45 de invitați din peste 15 țări, din psihanaliză, fizica particulelor, arhitectură, agricultură regenerativă, dans, panificație, muzică electronică și poezie, timp de trei zile, în House of Ideas și grădina din jurul ei.

Tema pornește de la scriitorul Édouard Glissant și de la ideea că nu ești unul, ești multiplu, și ești totuși tu însuți: “you are not one, you are multiple, and you are yourself”. La UNFINISHED, ideea devine structură de program: oameni care în mod normal nu s-ar întâlni niciodată ajung pe aceeași scenă, în aceeași conversație. Gazda ediției este regizorul laureat cu premiul Emmy Topaz Adizes (SUA), care ține împreună cele trei zile.

Cristian Movilă, fondatorul Unfinished, a spus despre tema ediției că „societatea nu a fost niciodată mai polarizată ca acum, iar reflexul nostru a devenit să ne izolăm printre cei care ne dau dreptate. Încercăm să construim UNFINISHED exact pe reflexul opus: să stai trei zile lângă oameni cu care nu prea ai nimic în comun și să te întrebi ce valoare ar putea avea ei în viața ta. Nu e nevoie să fii de acord cu cineva ca să înveți ceva de la el. Nu e nevoie să activezi în același domeniu, să ai același background, aceeași culoare politică sau aceeași religie. E nevoie doar să-l asculți cu adevărat”.

O ședință de terapie de cuplu, live, în fața comunității

Orna Guralnik (SUA) — psiholog clinician, psihanalistă și terapeuta din serialul documentar Couples Therapy, difuzat de Showtime și Paramount+, va urca pe scenă alături de psihanalistul Eyal Rozmarin (SUA, Israel) și de două cupluri, selectate special pentru o sesiune live de terapie. Guralnik predă în programul postdoctoral de psihanaliză al Universității New York și scrie despre felul în care traumele colective: rasism, migrație, inegalitate, ajung în cabinetul de terapie de cuplu. Duminică, amândoi vor susține sesiuni deschise de terapie, în paralel.

Un fizician de la Large Hadron Collider și un pianist care a studiat filozofia, în aceeași conversație

James Beacham (SUA, Elveția) este fizician la CERN, co-descoperitor al bosonului Higgs și cercetător în materie întunecată. Vânează particule care ar trebui să existe, dar nu au fost încă găsite. Nik Bärtsch (Elveția) a studiat filozofie și muzicologie la Zürich, a petrecut jumătate de an în Japonia, iar de acolo a ieșit ceea ce el numește ritual groove music: repetitivă, minimalistă, construită pe reguli stricte. Felul în care cântă Bärtsch vine din tehnica lui Dinu Lipatti – o stare pe care Nik o numește playing in flow. După ce fiecare își va susține prezentarea, cei doi vor rămâne pe scenă pentru o conversație despre ce au în comun: căutarea unui tipar care există, dar încă nu se vede.

Cristian Movila – Fondator UNFINISHED

Cine mai vine la UNFINISHED 2026

Pe scenă, Douglas Rushkoff (SUA), autorul Team Human și Survival of the Richest, intră în conversație cu inginera de machine learning Isabela Constantin (RO). Will Storr (UK) vine cu bestseller urile The Science of Storytelling și The Status Game și susține și un workshop de storytelling, iar Roxana Zaha (RO) povestește cum a construit o fermă regenerativă în ruralul românesc și ce înseamnă să faci un sistem în care plantele, polenizatorii și animalele depind unele de altele. Ediția se deschide cu un dialog între Nik Bärtsch la pian și Mehdi Aminian la ney, urmat de performance-ul beatboxeriței Chiwawa (PL) și al artistului vocal Trung Bao (VN), duo cu peste 100 de milioane de vizualizări.

În restul zilei, programul se mută în grădină, seră și în camerele casei: degustări de pâine cu Lara Schütz, prima somelieră de pâine din România, un workshop de vin cu Marinela Ardelean, ceremonii de ceai și guqin cu Liu Chengyin, o oră de mișcare urmată de baie cu gheață, yoga, meditație, alergări de dimineață și plimbări urbane prin București cu arhitecții Vlad Sebastian Rusu și Andra Vlădoiu, câștigători ai Marelui Premiu Europa Nostra. În House of Ideas și în grădină, participanții vor putea descoperi instalații, iar Family Corner revine ca zonă dedicată copiilor și părinților. Line-up-ul complet, pe unfinished.ro/line-up.

Cum poți participa la UNFINISHED?

Ca în fiecare an, participarea în festival costă timp și implicare. Unica modalitate de a avea acces în comunitatea UNFINISHED este prin completarea unei aplicații, în care cei interesați trebuie să povestească despre ei, despre valorile și motivația lor și despre ce aduc în festival cu prezența lor. Aplicația rămâne deschisă până pe 20 septembrie: https://apply.unfinished.ro/

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