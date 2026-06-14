Un fost comandant NATO, după desemnarea noului premier: Autoritățile române „sabotează efortul colectiv”. Acuzații la adresa lui Veștea în cazul podului Voila

Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, îl acuză pe Adrian Veștea că, atât în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, cât și ca ministru al Dezvoltării, a blocat proiectele pentru infrastructura din zona poligonului Cincu.

Generalul în rezervă Dorin Toma a condus, între 2022 și 2025, Comandamentul NATO de la București care coordonează Grupul de Luptă de la Cincu. Anterior, el a fost șef adjunct al Forțelor Terestre Române, potrivit Monitorul Apărării și Securității.

„Cu multă surprindere am aflat despre noua desemnare pentru funcția de prim-ministru al României”, a scris Dorin Toma, duminică, pe pagina sa de Facebook. Mesajul său vine după nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de premier.

El afirmă că, atât pentru Comandamentul NATO pe care l-a condus între 2022 și 2025, cât și pentru contingentele aliate, în special cele din Franța, eforturile de a asigura accesul și mobilitatea militară în zona poligonului Cincu „s-au lovit, în ciuda tuturor insistențelor și demersurilor oficiale, de dezinteresul și managementul defectuos al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării”. Potrivit fostului comandant, ambele instituții au fost conduse atunci de Adrian Veștea.

Generalul spune că proiectul de demolare și construire a noului pod peste râul Olt, în zona localității Voila, aflat în responsabilitatea Consiliului Județean și finanțat prin PNDL, „a trenat mai bine de patru ani, în special din cauza blocajelor birocratice.”

„În tot acest timp, convoaiele militare au fost nevoite să folosească rute ocolitoare neamenajate, ceea ce a generat costuri logistice și financiare uriașe pentru partenerii NATO. Convoaiele grele au fost obligate să circule prin județul Sibiu sau pe alte trasee secundare din Țara Făgărașului, adăugând zeci de kilometri și ore bune de întârziere la fiecare transport”, spune Dorin Toma.

El mai spune că tranzitul blindatelor pe drumuri județene înguste, neproiectate pentru tonaj greu, a deteriorat infrastructura locală și a crescut riscul producerii unor incidente tehnice.

Fostul comandant amintește că militarii români și cei ai NATO au utilizat ani de zile un traseu improvizat pe un drum comunal parțial asfaltat, care traversa râul Olt pe barajul hidrocentralei din zonă. „Din acest motiv, echipamentele grele ale NATO (cum ar fi tancurile Leclerc ale armatei franceze) nu au putut trece pe aici, fiind forțate să ocolească zeci sau chiar sute de kilometri prin alte județe.”

În toată această perioadă, spune rezervistul, drumul județean DJ 104 ar fi trebuit consolidat și modernizat pentru convoaiele grele, fiind afectat de eroziune și instabilitatea versanților. Cu toate acestea, adaugă el, „s-au elaborat doar planuri și documentații tehnice. De asemenea, noua autostradă Sibiu-Făgăraș nu are prevăzut un nod de legătură în zonă care să asigure deplasarea rapidă a trupelor.”

Pentru pregătirea exercițiilor DACIAN SPRING 25 și DACIAN FALL 25, Ministerul Apărării Naționale a trimis timp de zece luni scrisori repetate către Ministerul Dezvoltării pentru a urgenta procedurile de amenajare a unor drumuri și podețe, însă proiectele au rămas blocate în faza de avizare.

Dorin Toma mai acuză că situația a fost atât de critică încât ambasadorii Franței, Belgiei și Luxemburgului au intervenit oficial pe lângă Guvernul României pentru a solicita repararea de urgență a acestei infrastructuri tactice.

Generalul afirmă că a intervenit și pentru proiectul de apă și canalizare din zonă, la care urma să se conecteze baza militară, după ce primarul localității i-a solicitat sprijinul pentru aprobarea județeană.

Cu toate acestea, proiectul a rămas blocat în proceduri birocratice, iar „Grupul de Luptă NATO era nevoit să apeleze la soluții logistice proprii și bugete aliate pentru a-și asigura o operabilitate minimă în interiorul poligonului”.

Dorin Toma afirmă că, deși se promite construirea de infrastructură secundară pentru mobilitatea militară, faptele arată că se face prea puțin, iar aliații își asigură singuri resursele. El mai spune că, prin lipsa de interes a persoanelor care au avut autoritatea și fondurile necesare, „autoritățile române sabotează, în fapt, efortul colectiv de implementare a planurilor NATO și a celor naționale”.

Mesajul integral publicat de Dorin Toma pe Facebook

„Cu multă surprindere am aflat despre noua desemnare pentru funcția de prim-ministru al României. Din nefericire, atât pentru Comandamentul NATO pe care l-am condus în perioada 2022-2025, cât și pentru contingentele detașate în România de diferite state aliate — în special de Franța, ca națiune-cadru pentru Grupul de Luptă NATO —, eforturile de a asigura accesul și mobilitatea militară în zona poligonului Cincu (județul Brașov) s-au lovit, în ciuda tuturor insistențelor și demersurilor oficiale, de dezinteresul și managementul defectuos al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării. Ambele instituții au fost conduse în acest interval de timp de persoana nou desemnată.

Proiectul de demolare și construire a noului pod peste râul Olt, în zona localității Voila — aflat în responsabilitatea Consiliului Județean și finanțat prin PNDL —, a trenat mai bine de patru ani, în special din cauza blocajelor birocratice. În tot acest timp, convoaiele militare au fost nevoite să folosească rute ocolitoare neamenajate, ceea ce a generat costuri logistice și financiare uriașe pentru partenerii NATO. Convoaiele grele au fost obligate să circule prin județul Sibiu sau pe alte trasee secundare din Țara Făgărașului, adăugând zeci de kilometri și ore bune de întârziere la fiecare transport. De asemenea, tranzitul blindatelor pe drumuri județene înguste, neproiectate pentru tonaj greu, a deteriorat infrastructura locală și a crescut riscul producerii unor incidente tehnice.

Ani de zile, militarii români și cei ai NATO au utilizat un traseu improvizat: un drum comunal parțial asfaltat care traversa râul Olt pe barajul hidrocentralei din zonă, sub o restricție severă de tonaj impusă pentru a preveni distrugerea structurii. Din acest motiv, echipamentele grele ale NATO (cum ar fi tancurile Leclerc ale armatei franceze) nu au putut trece pe aici, fiind forțate să ocolească zeci sau chiar sute de kilometri prin alte județe. Locuitorii din zonă au protestat de-a lungul întregii perioade și s-au simțit abandonați de autorități în mijlocul unui tranzit militar masiv, pe care infrastructura locală nu îl putea susține. Îmi aduc aminte starea deplorabilă a unui pod de pe acest drum comunal, pe care localnicii au ajuns, la un moment dat, să îl blocheze.

În toată această perioadă în care accesul spre localitatea Cincu și baza militară a fost restricționat, DJ 104 ar fi trebuit consolidat și modernizat pentru a permite tranzitul convoaielor grele, fiind istoric afectat de fenomene de eroziune a solului și de instabilitate a versanților. Cu toate acestea, nu s-a concretizat nimic; s-au elaborat doar planuri și documentații tehnice. Nici măcar noua autostradă Sibiu-Făgăraș nu are prevăzut un nod de legătură în acea zonă care să asigure afluirea și defluirea rapidă a trupelor NATO.

Pentru pregătirea celor mai importante exerciții NATO din ultimii ani, DACIAN SPRING 25 și DACIAN FALL 25, organizate și conduse de Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est, am efectuat numeroase demersuri instituționale și personale pe lângă autoritățile centrale și locale. Scopul a fost amenajarea unor scurte sectoare de drumuri comunale și podețe din județele Brașov și Sibiu pentru a permite accesul trupelor în facilitățile de instruire. Timp de zece luni, MApN a trimis scrisori repetate către Ministerul Dezvoltării pentru a urgenta procedurile, însă proiectele au rămas blocate în faza de avizare. Nu cred că mai este necesar să menționez cine era ministrul în funcție la acea vreme, mutat ulterior, din nou, la conducerea Consiliului Județean Brașov. Situația a fost atât de critică încât ambasadorii Franței, Belgiei și Luxemburgului au fost nevoiți să intervină oficial pe lângă Guvernul României pentru a solicita repararea de urgență a acestei infrastructuri de importanță tactică.

Îmi aduc aminte că primarul localității m-a rugat să intervin pentru ca proiectul de apă și canalizare din zonă, finanțat din aceleași fonduri naționale, să primească aprobarea necesară de la județ, având în vedere că la această rețea urma să se conecteze și baza militară. Grupul de Luptă NATO era nevoit să apeleze la soluții logistice proprii și bugete aliate pentru a-și asigura o operabilitate minimă în interiorul poligonului, compensând ritmul lent al investițiilor asumate de partea română. Am făcut acest demers, însă înțeleg că și astăzi proiectul este blocat în proceduri birocratice.

Deși se promite construirea infrastructurii pentru militarii NATO sau americani și se avansează sume mari de la bugetul național, deocamdată aliații își asigură propriile resurse logistice și financiare pentru dezvoltarea acestor facilități. Se discută mult despre mobilitatea militară și despre dezvoltarea rețelei secundare de drumuri — așa cum am mai subliniat, nu este suficient să construiești autostrăzi dacă nu dezvolți infrastructura secundară care să asigure efectiv mobilitatea militară —, însă faptele demonstrează că se face prea puțin. Prin lipsa totală de interes a unor astfel de personaje care au avut în mână și autoritatea, și fondurile necesare, autoritățile române sabotează, în fapt, efortul colectiv de implementare a planurilor NATO și a celor naționale”.