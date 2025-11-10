Un fost consilier al lui Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan: „Când ceri SOS, ți-ai abandonat nava primului venit să te salveze”

Recentul discurs al șefului statului, care a făcut un apel la privați să facă politicile publice din România, a stârnit reacții diverse. Stânga intelectuală l-a atacat pe Nicușor Dan. Dar nu e singura care a avut obiecții.

„Traian Băsescu avea o vorbă. Spunea: «Domnule, când ceri SOS, ca un căpitan de navă, din momentul ăla primul care vine are voie să se urce pe barca ta şi tu nu mai ai control pe barcă, nu-l mai poţi opri!»”, a povestit Iulian Fota, într-un interviu pentru agenția de știri News.ro. Fota a fost consilier pe siguranță națională la Cotroceni în administrația lui Traian Băsescu, în perioada 2009-2014.

Declarația lui Fota a venit după ce, recent, Nicușor Dan a cerut companiilor private să ofere statului programele și, dacă e cazul, legile gata făcute.

„În momentul în care preşedintele a făcut apel la mediul privat, aia îţi arată că suntem în impas cu modernizarea”, a comentat Fota. El și-a amintit că Traian Băsescu explică faptul că un SOS înseamnă că „ţi-ai abandonat nava primului venit să te salveze. Şi asta e o paradigmă importantă. Deci, cu modernizarea suntem încă în impas”.

„Preşedintele trebuie să devină preşedinte-comandant! M-a întrebat cineva la un moment dat cum văd preşedinţia lui Nicuşor Dan. Nicuşor Dan trebuie să fie preşedinte-comandant! Avem nevoie de preşedinte-comandant în situaţii de război”, a mai spus Iulia Fota.

„Vă încurajez să veniți dumneavoastră cu politici gata scrise și cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate, acolo unde în mod normal statul ar trebui să o facă”, a spus Nicușor Dan acum câteva zile la un forum al oamenilor de afaceri.

Președintele a motivat apelul prin faptul că la stat „nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii”.