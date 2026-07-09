Un fost consilier al lui Trump spune care sunt motivele pentru care președintele vorbește de Groenlanda: „Asta îi înnebunește pe oameni”

Fostul consilier pentru securitate națională al SUA, John Bolton afirmă că președintele american nu vorbește serios despre preluarea controlului de către SUA asupra Groenlandei, iar afirmațiile sale repetate sunt o încercare deliberată de a provoca reacții, potrivit unui interviu acordat Euronews.

„Îi tachinează pe oameni”, a declarat Bolton. „De ce vorbește despre cucerirea Groenlandei? Pentru că asta îi înnebunește pe oameni. Despre asta e vorba”, a completat.

Trump a reiterat, în cadrul summitului NATO de la Anakara, că Groenlanda trebuie să treacă sub control american, pe motiv că teritoriul arctic, de importanță strategică, este vital pentru securitatea SUA. Trump a criticat în același timp Danemarca pentru că nu face suficient pentru a-l fortifica.

Bolton a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională al lui Trump în timpul primului mandat, iar apoi a intrat în conflict cu liderul american. În interviul pentru Euronews, Bolton a subliniat că președintele are o lungă istorie de declarații provocatoare făcute doar pentru a atrage atenția.

Amintind de perioada petrecută la Casa Albă, Bolton a descris un episod în care Trump a dictat în mod deliberat o parte dintr-o postare pe rețelele sociale cu majuscule deoarece, potrivit lui Bolton, dorea să provoace o reacție.

Bolton a afirmat că ultimele declarații ale lui Trump cu privire la Groenlanda ar trebui privite ca parte a stilului său politic, mai degrabă decât ca un indiciu al politicii externe a SUA.

În ciuda criticilor aduse de Trump la adresa mai multor aliați, printre care și Spania, pe care liderul american a descris-o drept o „cauză pierdută”, Bolton a afirmat că rezultatele summitului au fost pozitive.

„Cred că declarația finală, asupra căreia s-a ajuns la un consens unanim, este una bună”, a spus el, adăugând că rezultatul pentru Ucraina a rămas „foarte pozitiv”, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski „nu a obținut tot ce și-a dorit”.

În cadrul unei întâlniri bilaterale la Ankara, liderul american a recunoscut că relația sa cu președintele ucrainean s-a îmbunătățit după o primă ciocnire care a avut loc în Biroul Oval în 2025.