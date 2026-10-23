Un fost ministru al Economiei este noul șef al supraveghetorilor de la Hidroelectrica

Noul președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica este Ion Ariton, potrivit unui anunț făcut de companie pe Bursa de Valori București (BVB).

Numirea a fost făcută joi după ce Silviu-Razvan Avram a renunțat la această funcție din cauza unui dosar penal pentru care a fost trimis în judecată în urmă cu un an.

Întrebați în luna decembrie 2025 de către HotNews de ce Silviu-Razvan Avram nu este suspendat din funcție , reprezentanții Ministerului Energiei au răspuns că nu au fost notificați oficial că acesta a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție.

Abia în luna mai 2026, a fost pusă în discuție suspendarea lui Silviu Răzvan Avram, în urma unei solicitări a Guvernului Bolojan, iar suspendarea efectivă s-a produs abia acum, cinci luni mai târziu.

Noul președinte – legături cu dosarul Bute

Ion Ariton (70 ani), fost ministru al economiei în guvernarea Boc, este membru în Consiliul de Supraveghere din noiembrie, anul trecut.

Ion Ariton a fost achitat, în 2018, în dosarul Gala Bute, pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite. În acel dosar, Elena Udrea a primit șase ani de închisoare cu executare.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Hidroelectrica, Ion Ariton nu a mai avut nicio activitate din 2021. În perioada 2019 – 2021 a fost membru în Consiliul de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Ion Ariton a fost senator, în legislaturile 2012 – 2018 şi 2008 – 2012. A fost liderul PDL Sibiu.

Ion Ariton şi întâlnirile cu şeful Gazprom

Între 2010 şi 2012, a fost ministru al economiei. În octombrie 2011, a efectuat, în calitate de ministru, o vizită la Moscova, pentru a se întâlni cu şeful Gazprom, Alexei Miller. În octombrie 2010, a avut întâlnire cu Alexei Miller la Bucureşti, la sediul Ministerului Economiei.

Oficial, scopul acestor întâlniri era încheierea unui acord pentru eliminarea intermediarilor pentru importurile de gaze, lucru care nu s-a întâmplat. Însă discuţiile se duceau mai departe de atât, până la posibilitatea ca ruşii să preia depozite de gaze din România.

În perioada 2005-2007 a fost prefectul Sibiului, iar în perioada 2007 – 2008 a fost inspector guvernamental.