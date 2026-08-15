Un fost primar al Iașiului, condamnat pentru viol, a fost adus în țară din Italia. Era pe lista Most Wanted a Poliției

Ionel Onofraş, care a deţinut funcţia de primar al municipiului Iaşi, are de ispășit o sentință de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală. Fugit în Italia, bărbatul a fost adus în țară sâmbătă dimineață de Poliția Română, potrivit News.ro.

„La data de 15 august 2026, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 68 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional din categoria MOST WANTED. Acesta a fost condamnat la 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a anunțat sâmbătă dimineață Poliția Română.

Este vorba despre Ionel Onofraş, în vârstă de 68 de ani, care a deţinut, pentru două luni, funcţia de primar al municipiului Iaşi, au declarat surse judiciare pentru News.ro.

Ionel Onofraș a fost numit primar la Iași în perioada de tranziție după Revoluția din 1989. A ocupat funcția pentru aproximativ două luni, până în februarie 1990.

Bărbatul a fost adus din Italia şi a fost introdus într-o unitate de detenţie, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea, potrivit Poliției Române.

Ionel Onofraș a primit sentința definitivă de aproape 20 de ani de închisoare în aprilie 2026, fiind acuzat că a agresat sexual patru fete minore, pe care le-a invitat în atelierul său sub pretextul unor ședințe foto de tip fotomodel, potrivit presei locale.

Însă punerea în aplicare a pedepsei a fost blocată după ce acesta nu a fost găsit la domiciliu.

El a fost prins pe 30 aprilie în Italia.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, bărbatul de 68 de ani, din comuna Rediu, judeţul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted)”, potrivit Poliției.