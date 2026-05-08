Un fost secretar de stat al PSD și un director din subordine, acuzați de DNA că au măsluit transferul unui funcționar de la Camera Deputaților

Adrian Pintea, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, și Romeo Șoldea, director general al Autorității Naționale Fitosanitare, au fost puși sub urmărire penală de DNA într-un dosar care vizează transferul unui funcționar de la Camera Deputaților. Susținut în funcție de PSD, Pintea a demisionat după retragerea din guvern a partidului condus de Sorin Grindeanu.

Adrian Pintea este cercetat de DNA pentru instigare la abuz în serviciu, iar Romeo Șoldea pentru abuz în serviciu. Cazul care a dus la inculparea celor doi oficiali s-a petrecut în decembrie 2024.

Acuzațiile aduse de DNA celor doi oficiali

Conform DNA, Adrian Pintea i-a cerut directorului Autorității Naționale Fitosanitare, instituție aflată în subordinea MADR, să aprobe transferul unui prieten care lucra la Camera Deputaților, Departamentul Secretariatului Tehnic – Registratură.

Directorul ANF a aprobat transferul, funcționarul de la Camera Deputaților fiind mutat la Arhiva Autorității Naționale Fitosanitare, pe o funcție de consilier superior la Biroul Relații Publice Internaționale – cu atribuții pe linie de secretariat. Ulterior, funcționarul a fost transferat la Oficiul Județean Fitosanitar (OJF) Botoșani, în localitatea lui de domiciliu.



„În primă fază, inculpatul Pintea Adrian i-ar fi solicitat inculpatului Șoldea Romeo să aprobe, într-un termen scurt, transferul persoanei respective de la Camera Deputaților la A.N.F. – Biroul Relații Publice Internaționale, deși cunoștea că emiterea deciziei respective a fost dispusă cu încălcarea anumitor dispoziții din Codul Administrativ, conform cărora autoritatea publică avea obligația să publice un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru verificarea îndeplinirii competențelor profesionale pentru funcția publică respectivă, transferul realizându-se în decurs de șapte zile raportat la data formulării cererii”, au transmis, vineri, reprezentanții DNA.

Procurorii spun că și mutarea functionarului la Oficiul Județean Fitosanitar Botoșani, cu începere de la data de 16 decembrie 2024, a fost făcută prin încălcarea legislației în domeniu. Persoana respectivă a fost încadrată pe o funcție cu atribuții de control în domeniul tehnic fitosanitar, deși nu avea studiile necesare, mai spune DNA.

Pentru a-l putea muta pe funcționar la Botoșani a fost schimbată fișa postului, „noului angajat fiindu-i conferite atribuții de serviciu pe care nu putea să le exercite nici în fapt și nici în drept, în condițiile în care acesta nu avea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar și nici cursuri de perfecționare / pregătire profesională frecventate sau absolvite în domeniul agricol / horticol / biologic / chimic”, acuză procurorii.

Datele din anchetă arată că pentru mutarea funcționarului s-a apelat la metoda transferului deoarece organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante era suspendată.

Prejudiciul imputat fostului secretar de stat și directorului ANF este de 148.542 lei, cuantumul salariilor brute încasate de funcționarul transferat în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025.

DNA a anunțat vineri că Adrian Pintea și Romeo Șoldan au calitate de inculpați în dosar.

A demisionat după retragerea PSD de la Guvernare

Fost director general al Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură, Adrian Pintea a fost secretar de stat în MADR timp de trei ani. A demisionat din funcție pe 29 aprilie, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut tuturor secretarilor de stat și prefecților susținuți de partid să renunțe la funcții, în contextul ieșirii PSD de la guvernare.

Pintea și-a anunțat demisia pe Facebook.

„Ca urmare a deciziei politice asumate de partid în actualul context guvernamental, îmi închei mandatul de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după aproape trei ani de activitate în această funcție.

Le mulțumesc colegilor, colaboratorilor, partenerilor instituționali și echipei PSD pentru încrederea și susținerea oferite în această perioadă. A fost o responsabilitate majoră, pe care mi-am asumat-o cu seriozitate, implicare și dorința sinceră de a contribui la dezvoltarea agriculturii românești”, a scris fostul secretar de stat pe rețeaua de socializare.