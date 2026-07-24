Un fost secretar de stat și directorul Autorității Fitosanitare, trimiși în judecată după transferul unui apropiat pe o funcție pentru care nu avea studiile necesare

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Pintea, și directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare, Romeo Șoldea, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, în stare de libertate, pentru instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, potrivit Agerpres.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, iar procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil deținut de Adrian Pintea și asupra unui bun mobil deținut de Romeo Șoldea, până la concurența sumei de 148.542 lei și a cheltuielilor judiciare.

Potrivit unui comunicat al DNA, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), având în subordine directă Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF), Adrian Pintea l-ar fi determinat pe directorul general al instituției, Romeo Șoldea, să întreprindă demersurile necesare pentru transferul unui cunoscut al său, cu încălcarea unor dispoziții legale primare.

Persoana respectivă a fost transferată de la Camera Deputaților – Departamentul Secretariatului Tehnic – Registratură și Arhivă la Autoritatea Națională Fitosanitară, pe funcția publică generală de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale, cu atribuții pe linie de secretariat.

Ulterior, persoana a fost mutată definitiv, împreună cu postul ocupat, la Oficiul Județean Fitosanitar (OJF) Botoșani, în localitatea sa de domiciliu.

„Într-o primă etapă, Adrian Pintea i-ar fi solicitat lui Romeo Șoldea să aprobe, într-un termen foarte scurt, transferul persoanei respective de la Camera Deputaților la ANF – Biroul Relații Publice Internaționale, deși ar fi cunoscut că emiterea deciziei de transfer urma să se realizeze cu încălcarea unor dispoziții din Codul administrativ. Potrivit acestor dispoziții, autoritatea publică avea obligația de a publica un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru verificarea îndeplinirii competențelor profesionale necesare ocupării funcției publice, însă transferul ar fi fost realizat în numai șapte zile de la formularea cererii”, arată sursa citată.

Într-o a doua etapă, ca urmare a instigării inițiale exercitate de Adrian Pintea, Romeo Șoldea ar fi dispus mutarea definitivă a aceleiași persoane, împreună cu postul ocupat, la OJF Botoșani, cu începere de la data de 16 decembrie 2024, printr-o decizie presupus nelegală, adoptată cu încălcarea legislației naționale și a regulamentelor Uniunii Europene aplicabile în domeniu. În acest mod, persoana respectivă ar fi fost încadrată pe o funcție publică ce presupunea exercitarea atribuțiilor de control în domeniul tehnic fitosanitar.

„În acest scop, ar fi fost operate modificări ale fișei postului, noului angajat fiindu-i atribuite competențe pe care nu le putea exercita nici în fapt, nici în drept, întrucât nu deținea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar și nici nu absolvise cursuri de perfecționare sau pregătire profesională în domeniul agricol, horticol, biologic ori chimic”, arată sursa citată.

DNA precizează că a fost cauzat un prejudiciu bugetului MADR în cuantum de 148.542 lei, reprezentând salariile brute încasate de persoana respectivă în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025, în calitate de funcționar public cu atribuții de control.