Un fost șef al SRI dă un mesaj la moartea șefului spionajului britanic, cel care i-a prins pe autorii atacului cu neurotoxina Novicioc de la Salisbury

A murit Sir Alex Younger, 62 de ani, șeful MI6 între 2014 și 2020. Eduard Hellvig, cel mai recent director civil al SRI, a scris pe X un elogiu, în care sunt strecurate și câteva amintiri cu celebrul șef al spionilor britanici.

„Ieri a murit într-un spital din Boston Alex Younger, fost director MI6, iar această știre cu greu își va face loc în jurnalele de știri de la noi”, și-a început Eduard Hellvig mesajul pe X.

„Viața și cariera lui vor rămâne însă pentru totdeauna în gândurile și memoria mea afectivă. Alex Younger și-a petrecut aproape întrega carieră în serviciul secret britanic cu profesionalism și discreție, parcă în pofida rolului flamboaiant pe care i-l atribuie tradițional cinematografia”, spune Hellvig, director SRI între 2015 și 2023.

Motivul vizitei șefului MI6 în România: Indiferent de Brexit, continuăm

„L-am cunoscut pe Alex la București în anul 2015. Era de puțin timp director, ca și mine de altfel, și venise în România în plină campanie Brexit, pentru a se asigura că, oricare ar fi rezultatul votului, serviciile noastre vor continua cooperarea.

Ne-am revăzut ulterior în cîteva ocazii și ne-am auzit de mai multe ori. Alex era acel tip de profesionist care identifica rapid problemele și le definea clar și precis. Avea un fel de a fi, cordial și direct, pe care analiștii l-ar numi carismă. De fapt, era o bucurie permanentă de a dialoga, de a-și sluji țara și profesia, în moduri și tonuri care nu erau niciodată rigide sau convenționale”, povestește fostul șef al SRI.

Alex Younger despre dezinformarea digitală

Hellvig spune că fostul șef al MI6 a vorbit încă de acum 10 ani despre manipularea din internet ca despre un pericol pentru societățile libere.

„În 2016 avertiza, cu ani înainte ca lumea să înțeleagă, că dezinformarea digitală amenință democrațiile în mod existențial. Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci, vorbele sale fiind probabil taxate ca exagerări de spook (n.r. spion în jargon britanic). Între timp, lucrurile au fost reevaluate”.

Cazul Novicioc

Pe 4 martie 2018, la Salisbury, în Marea Britanie, a avut loc o încercare de asasinat la adresa fostului spion rus Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, ambii refugiați în Vest.

Atacatorii au pus pe clanța ușii neurotoxina Novicioc, un compozit militar cu efect letal. Patru luni mai târziu, doi cetățeni britanici au fost afectați, în aceeași zonă, după ce au intrat în contact cu un recipient cu Novicioc. O femeie a murit.

A erupt un scandal diplomatic de proporții, între Marea Britanie și Rusia. În decembrie 2018, printr-un discurs public, Sir Alex Younger a avertizat explicit Rusia „să nu subestimeze hotărârea și capabilitățile Marii Britanii” după utilizarea unei arme chimice pe teritoriul britanic. Sub comanda sa, MI6 a identificat agenții GRU care au participat la antentatele cu Novicioc.

MI6 și SRI

Hellvig spune că felul în care șeful MI6 a ajutat România e secret și va rămâne secret.

„România nu va ști niciodată cu certitudine dacă și în ce măsură a beneficiat de prietenia unui astfel de om. Dar eu știu suficient ca să spun că Estul nu i-a fost indiferent și că prietenia sa a fost eficientă, cordială și discret-loială. A sprijinit personal întreg procesul de transformare instituțională a SRI și am lucrat împreună pe câteva dintre dosarele delicate ale Europei Centrale și de Est, cu ecouri indirecte atât în România, cât și în UK”.

„Sir Alex Young a înțeles România și partea noastră de lume mai complet și mai nuanțat decât mulți dintre europeni”, a mai scris Eduard Hellvig.

Fostul șef SRI încheie cu un mesaj pentru soția lui Alex Young: „Gândurile mele se îndreaptă și către Sarah, cea care a știut cel mai bine ce înseamnă să iubești un om care aparține în același timp și altor zeci de milioane. Cea care a știut foarte bine, ani de zile, cum este să înțelegi fără să poți întreba”.