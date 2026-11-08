Un fost șef al STASI, omagiat la Moscova. Cine a fost „omul fără chip” care a provocat căderea cancelarului Willy Brandt

O placă comemorativă dedicată şefului spionajului est-german, Markus Wolf, ai cărui agenţi au provocat demisia cancelarului vest-german Willy Brandt, a fost amplasată la Moscova, relatează duminică agenţia DPA, preluată de Agerpres.

Un basorelief din bronz, realizat de sculptorul Vladimir Ivanov, şi o placă de granit au fost montate pe faţada unei clădiri din centrul capitalei ruse, unde Wolf a locuit între anii 1934 şi 1945 după ce a fugit în Rusia în urma venirii naziştilor la putere în Germania.

Markus Wolf a murit pe 9 noiembrie 2006, la Berlin, la vârsta de 83 de ani. El a condus aproape 30 de ani divizia de informaţii externe a Ministerului Securităţii Statului din Germania de Est, mai cunoscut sub numele de STASI.

Adjunct al şefului STASI, el a fost considerat de mulţi ca fiind unul dintre cei mai mari maeştri ai spionajului din perioada Războiului Rece. Markus Wolf a fost supranumit în Occident ca „omul fără chip”, întrucât mult timp serviciile secrete occidentale nici nu au ştiut cum arăta, obţinând o imagine cu el abia către sfârşitul anilor ’70.

Infiltrarea în cercul apropiat al cancelarului Willy Brandt de către agentul STASI Gunter Guillaume, a cărui deconspirare a condus la demisia şefului guvernului vest-german în anul 1974, este considerată cea mai spectaculoasă reuşită a lui Wolf.