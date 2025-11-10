Un fost vicepremier spune că „Oana Gheorghiu poate sesiza, la rândul ei, organele de urmărire penală”, după ce a fost reclamată de CSM. Argumentul invocat

Ana Birchall, fost vicepremier și ministru al Justiției, a declarat luni seară că Oana Gheorghiu poate formula o plângere penală privind săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, după ce actualul vicepremier a fost reclamat de CSM la Parchetul General pentru „incitare la ură, violență sau discriminare” prin declarațiile despre pensiile magistraților.

Birchall a invocat Alineatul 1 al Articolului 268 din Codul Penal, potrivit căruia „sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Declarația Anei Birchall vine în contextul în care, luni, CSM a acuzat-o pe vicepremierul Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Instituția a anunțat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”, un demers fără precedent.

În postarea de luni seară de pe Facebook, Ana Birchall a spus că, potrivit legislației, „la solicitarea procurorului general al României, doar Președintele României poate cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului care nu este și membru al Parlamentului”.

Fostul ministru al Justiției a precizat, totodată, că „Parchetul General poate fi sesizat de orice persoană, inclusiv de CSM”.

„Oare ce va face Președintele României?! Când Lia Savonea lua cu asalt ÎCCJ, președintele a tăcut, deși putea merge legal, inclusiv la plenul CSM! I-am și recomandat atunci să meargă la CSM! A refuzat deși în continuare cred că ar fi făcut bine dacă mergea la CSM și dădea un mesaj pentru magistrații onești din sistemul judiciar!”, a mai declarat Ana Birchall, care fusese numită consilier prezidențial de Ilie Bolojan, la acel moment președinte interimar, pentru un mandat care s-a încheiat la 30 iunie, după venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni.