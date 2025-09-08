Un fugar care a reușit să se ascundă în sălbăticie ani de zile cu copiii săi a fost împușcat mortal în Noua Zeelandă

Un tată din Noua Zeelandă, care reușise să eludeze autoritățile timp de aproape patru ani împreună cu cei trei copii ai săi, a fost împușcat mortal luni de poliția din țara insulară, după ce a jefuit un magazin de produse agricole, transmite agenția Reuters.

Tom Phillips a dispărut împreună cu cei trei copii ai săi – care sunt acum în vârstă de 9, 10 și 12 ani – la sfârșitul anului 2021, într-un caz care a atras în mod repetat atenția presei internațională datorită abilității acestuia de a evita autoritățile.

Comisarul adjunct al poliției din Noua Zeelandă, Jill Rogers, a declarat într-o conferință de presă susțiună luni că un polițist a fost împușcat și rănit grav în timpul încercării de a-l aresta pe Phillips.

Bărbatul l-a împușcat în cap pe primul polițist care a încercat să îl aresteze

Poliția a fost alertată în legătură cu un jaf comis la un magazin dintr-un mic oraș rural din regiunea Waikato, în jurul orei locale 2:30.

Phillips și unul dintre copiii săi au fost văzuți doar pentru a doua oară în ultimii 4 ani la sfârșitul lunii august, când au încercat să jefuiască un alt magazin și au fost surprinși de camerele CCTV.

Police in New Zealand released video they say shows a fugitive father and one of his three children attempting to break into a business on August 27. Authorities say it's only the second sighting of Tom Phillips in nearly four years since he disappeared with his three children in… pic.twitter.com/fNtJ4Axtxk — CBS News (@CBSNews) August 29, 2025

De data aceasta poliția a montat benzi cu cuie pe șosea pentru a opri vehiculul pe care îl foloseau suspecții – Phillips și unul dintre copiii săi.

Motocicleta lui Phillips a lovit benzile, iar primul agent sosit la fața locului a fost „confruntat cu focuri de armă de la mică distanță”, a spus Rogers.

„Ofițerul nostru a fost lovit în cap. A căzut imediat la pământ și s-a adăpostit”, a mai precizat ea.

Aceasta a adăugat că un al doilea polițist a ajuns apoi la fața locului și l-a împușcat pe Phillips, care, în ciuda eforturilor de resuscitare, a murit la fața locului.

Rogers a precizat că, deși Phillips nu a fost încă identificat oficial în urma unei autopsii, poliția este încrezătoare că este el.

Toți copiii bărbatului au fost găsiți

Autoritățile au spus că unul dintre copiii lui Phillips, cel pe care l-a luat cu el în timpul jafului se află în custodia lor, dar ceilalți doi sunt încă dați dispăruți și sunt căutați.

Poliția a declarat ulterior că au fost găsiți și ceilalți doi copii, și că aceștia sunt bine și în siguranță.

Missing kids found alive after four years on the run as fugitive dad shot deadhttps://t.co/bZZrmi9rBe pic.twitter.com/TqQzviT6gp — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) September 8, 2025 Fotografie cu copiii lui Phillips înainte de dispariție

Phillips nu s-a prezentat la o audiere în instanță în 2022 și a fost căutat de poliție de atunci. Acesta a reușit să evite autoritățile ascunzându-se în păduri dese și pe terenuri agricole izolate din zona centrală a Insulei de Nord a Noii Zeelande.

Mama celor trei copii, identificată doar drept „Cat” de autorități și mass-media locală, a declarat într-un comunicat transmis postului public Radio New Zealand că evenimentele din această dimineață i-au trezit un val de emoții complexe.

„Ne-au lipsit în fiecare zi, de aproape patru ani, și așteptăm cu dragoste și grijă să-i primim acasă”, a spus ea.

Eforturile lui Phillips de a se ascunde în zona izolată a regiunii Waikato au rămas constant în atenția presei locale de la dispariția sa, în condițiile în care neozeelandezii s-au întrebat cum de nu poate fi prins.

Înainte de dispariție, Phillips locuia în Marokopa, o mică comunitate agricolă de pe coastă, cu mai puțin de 100 de locuitori. Piopio, locul unde a avut loc jaful de luni, se află la aproximativ o oră și jumătate de mers cu mașina de Marokopa.