Un general-maior rus, care tocmai fusese decorat de Moscova, a fost ucis de o dronă ucraineană

Generalul-maior rus Anton Grunis a fost ucis într-un atac cu drone ucrainene în regiunea ocupată Donețk, pe 12 septembrie, au anunțat miercuri Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

„Generalul Grunis a fost eliminat pe 12 septembrie 2026, în ascunzătoarea sa nocturnă din teritoriul temporar ocupat al regiunii Donețk”, a declarat Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

Brovdi a adăugat că Grunis a fost al șaptelea comandant rus de nivel de brigadă, divizie sau armată a cărui moarte a fost confirmată în urma loviturilor Forțelor pentru Sisteme fără Pilot ale Ucrainei.

Decorat cu câteva săptămâni în urmă

Anton Grunis, în vârstă de 48 de ani, a fost comandantul Brigăzii 4 Separate de Pușcași Motorizați de Gardă a Rusiei.

La începutul lunii iulie, presa de stat rusă a relatat că Grunis l-a informat personal pe președintele rus Vladimir Putin că trupele ruse au capturat localitatea ucraineană Kostiantînivka din regiunea Donețk.

La 27 august, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, l-a decorat cu medalia „Steaua de Aur” de Erou al Rusiei, „pentru curajul și eroismul manifestate în îndeplinirea datoriei militare”.

General Grunis was eliminated on September 12, 2026, in the temporarily occupied territories of Donetsk region by the Unmanned Systems Forces.



Commander of the Unmanned Systems Forces, Robert "Madyar" Brovdi, confirmed the elimination of the enemy's top military officer.



This… https://t.co/aLh6m1MOvI pic.twitter.com/upCiFEt200 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2026

Statul Major al Ucrainei și președintele Volodimir Zelenski au negat cucerirea Kostiantînivk de către forțele ruse.