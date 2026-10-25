Un german a câștigat o insulă cu o pungă de jeleuri Haribo. Acum vrea s-o vândă. Unde este și cât costă

În 2005, Matthias R., din Bavaria, a câștigat la o tombolă organizată de compania de dulciuri Haribo un mic paradis. Acum, el caută un cumpărător, relatează Euronews.

Unii oameni câștigă un coș cu produs, dar Matthias R., din localitatea Kahl am Main, a câștigat o insulă privată în Nova Scotia, din Canada.

Haribo a lansat în aprilie 2005 o tombolo, în care oferea premiu o insulă privată în Nova Scotia, o cabană din lemn, zborul până acolo, plus o canoe echipată cu ustensile de pescuit. Plus celebrele jeleuri „Goldbears” de la Haribo ca provizii inițiale pe insulă.

Visul de a evada din cotidian a fost promovat cu mari eforturi: se planificase distribuirea a nu mai puțin de 15 milioane de autocolante promoționale pe pungile cu dulciuri.

Un paradis cu toaletă compost

Proprietarul vrea acum să renunțe la ea, deoarece nu mai reușește să facă față întreținerii terenului și distanța până la insulă.

Anunțul de vânzare prezintă proprietatea sub denumirea „Back Lake Islands”. Aceasta se află în provincia canadiană estică Nova Scotia, în comitatul Shelburne. Potrivit agentului imobiliar, terenul are o suprafață de aproximativ 6,5 hectare, iar proprietatea include, de asemenea, o zonă de mlaștină adiacentă.

Proprietatea este scoasă la vânzare pentru aproximativ 220.000 de euro.

Insula este promovată în anunt astfel: „Evadați din cotidian pe propria insulă paradisiacă – situată la doar 30 de minute de magazinele și facilitățile din Shelburne. O scurtă călătorie cu barca de la țărm vă poartă către refugiul dumneavoastră personal, unde vă puteți bucura de viața pe malul apei timp de cel puțin trei anotimpuri pe an”.

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Terenul include o cabană din bușteni, prevăzută cu două dormitoare și o baie. Conform anunțului, sunt incluse, de asemenea, două bărci mici, un ponton, o magazie și un generator.

Facilitățile sunt, în mod clar, mai degrabă orientate către o evadare în mijlocul naturii decât către o stațiune de lux: panourile solare asigură energia electrică, o pompă extrage apă din lac, iar pentru nevoile fiziologice există o toaletă ecologică (cu compost).

Rămâne o problemă

Părinții proprietarului s-au ocupat de această proprietate timp de ani de zile, depunând mult efort pentru a o întreține, potrivit ziarului Bild.

Drumul până acolo durează, în total, aproximativ 10 ore, iar în prezent aceștia nu se mai simt capabili să facă o călătorie atât de lungă.

La aceasta se adaugă cheltuielile constante: doar impozitul pe proprietate se ridică la aproximativ 2.500 de euro pe an, sumă în care nu sunt incluse costurile pentru zboruri sau închirierea de mașini.

Visul unei insule private, cu jeleuri ursuleți incluși, a fost un cadou. Munca necesară pentru întreținerea ei a venit și ea la pachet, „gratuit”.