„Un gest imens de bunăvoinţă”, spune Lavrov despre invitaţia adresată lui Zelenski de a veni la Moscova

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a calificat invitaţia adresată preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova, pentru negocieri, drept un „gest imens de bunăvoinţă” din partea ţării sale.

Coform agenției de presă ruse Interfax, citată de News.ro, solicitat să comenteze propunerea preşedintelui Ucrainei de a se întâlni cu președintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, în Statele Unite, la summitul G20 de la Miami, Lavrov a răspuns:

„În această privinţă, după părerea mea, Dmitri Peskov (purtătorul de cuvânt al Kremlinului – n.r.) s-a exprimat deja. Invitaţia i-a fost trimisă acestei persoane. Dacă doreşte să se întâlnească, atunci să vină (la Moscova – n.r.)”.

„Şi acesta este deja un gest imens de bunăvoinţă din partea noastră, deoarece el nu şi-a revocat încă decretul privind interzicerea contactelor cu Putin şi echipa sa. Aşadar, nouă nu ne lipseşte bunăvoinţa, iar lui, din câte înţeleg, îi lipsesc trăsăturile pozitive”, a mai spus Serghei Lavrov.

Lavrov a mai afirmat că Rusia rămâne deschisă la negocieri cu Ucraina, dar a repetat că nu va opri războiul pe durata acestora.

Anterior, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că, dacă Zelenski doreşte cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.

În acelaşi timp, consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a declarat că problema deplasării liderului rus la summitul G20 nu a fost încă discutată.

Ucraina a propus în repetate rânduri, în ultimii ani, o întâlnire personală între Zelenski şi Putin pe un teritoriu neutru, pentru negocieri privind încetarea războiului declanşat de Rusia împotriva sa. Cu toate acestea, Rusia refuză în mod constant această propunere, sugerând o întâlnire doar la Moscova.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să participe la summitul G20 de la Miami (SUA), în decembrie, şi să se întâlnească acolo cu liderul rus Vladimir Putin, dacă acesta va participa, de asemenea, la întâlnire.