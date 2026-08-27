Ghețarul prăbușit care a provocat un cutremur de 5,2, cauza inundațiilor devastatoare din Nepal și Tibet. Sate „șterse de pe hartă”, numărul morților crește

Echipele de salvare și-au intensificat eforturile joi dimineață pentru a-i găsi pe cei peste o mie de dispăruți, printre care sute de turiști străini, în urma inundațiilor devastatoare care au provocat miercuri cel puțin 165 de morți la granița dintre Nepal și Tibet, un teritoriu chinez, scrie AFP.

Autoritățile nepaleze au anunțat miercuri că au recuperat 162 de cadavre, iar China a raportat trei decese, ceea ce ridică bilanțul total la cel puțin 165 de morți.

Potrivit Institutului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), inundația a fost provocată de prăbușirea unui ghețar, de o asemenea violență încât a provocat un cutremur cu magnitudinea de 5,2 și alunecări de teren.

🇳🇵 🇨🇳 Massive flood sweeps through northern Nepal



Massive flooding has killed several people in Nepal as Chinese state media reported "major casualties" from a mudslide at a Tibet trade hub on China's side of the nations' shared border. pic.twitter.com/NaCZrQ3qrP — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2026

Inițial, presa de stat chineză a anunțat o alunecare de teren pe partea tibetană a frontierei, în apropierea punctului de trecere a frontierei Gyirong, situat la o altitudine de 1.800 m, menționând 3 morți și 265 de dispăruți.

Rescue teams are rushing to find more than a thousand people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 165 and swept away entire villages.



Many of the missing are foreign tourists, officials said of the disaster, which the US… pic.twitter.com/RuD4X5Yt9B — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2026

Apoi, la rândul său, Nepalul a fost afectat, viitura măturând valea râului Trishuli din districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, precum și valea râului Bhotekoshi, la est de capitală.

Sute de turiști, dați dispăruți

Multe dintre persoanele dispărute sunt turiști străini, iar bilanțul continuă să crească. În China, 558 de persoane sunt date dispărute, dintre care 260 de străini.

În Nepal, 468 de turiști, dintre care 393 de străini, nu au fost găsiți, potrivit Ministerului Turismulu, autoritățile locale nefiind în măsură să furnizeze cifre privind eventualii locuitori nepalezi dispăruți.

Situat în inima Himalaya, Nepalul este o destinație foarte apreciată de drumeți și alpiniști din întreaga lume, care doresc în special să escaladeze muntele Everest.

Într-un videoclip verificat de AFP, o clădire impunătoare cu mai multe etaje, precum și persoane care încearcă să fugă, sunt brusc înghițite de un torent foarte puternic.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

O altă înregistrare, de asemenea autentificată de agenția de presă francezeă, se vede un val gigantic, comparabil cu un tsunami, care se abate asupra unei parcări situate deasupra unui râu liniștit cu câteva clipe înainte, măturând în calea lui autocare și o clădire cu o forță devastatoare.

Of all the videos of the Nepal flooding that I have seen so far, this one might be the worst.



These people had no chance.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/XIhUFNESDb — Brick Suit (@Brick_Suit) August 26, 2026

Forțe mobilizate pentru căutarea supraviețuitorilor

Prim-ministrul nepalez, Balendra Shah, a făcut miercuri un apel către națiunea himalayană să „rămână unită”. „Statul vă este alături cu toate mijloacele și resursele sale”, a asigurat el.

În ceea ce privește China, televiziunea publică CCTV a difuzat, de asemenea, imagini cu apele învolburate care transportau crengi și resturi, precum și cu un drum inundat.

Aproape 800 de salvatori și 150 de vehicule, precum și câini de căutare și ambarcațiuni de salvare au fost mobilizați pentru a participa la operațiunile de salvare, potrivit agenției oficiale Xinhua.

Într-un gest rar, președintele chinez Xi Jinping a făcut o declarație la scurt timp după dezastru, subliniind că „prioritatea absolută este mobilizarea tuturor mijloacelor pentru a căuta și salva persoanele dispărute, pentru a evacua și reloca locuitorii aflați în pericol, pentru a acorda îngrijiri medicale rapide răniților și pentru a reduce la maximum numărul victimelor”.

Și în Nepal, forțele de ordine continuă evacuarea familiilor care locuiesc în zonele inundabile, iar echipele de salvare caută supraviețuitori printre noroi și resturi, după ce șuvoaiele de apă cu noroi au îngropat etajele inferioare ale clădirilor cu mai multe etaje.

Sate „șterse de pe hartă”

Printre cetățenii străini se numără 142 de indieni, precum și britanici, malaysieni, australieni, olandezi, americani, portughezi, sud-africani, sud-coreeni și ucraineni, potrivit Oficiului de Turism din Nepal.

Australia a anunțat 34 de cetățeni dispăruți, Japonia cinci, Ucraina 53 de dispăruți, iar Coreea de Sud nouă.

„Sate întregi și piețe au fost șterse de pe hartă”, a declarat David Fisher, responsabil în Nepal al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR).

Organizația a precizat că transportă echipamente de urgență, în special pături, truse de prim ajutor, targi și saci mortuari.

Potrivit ministrului nepalez al Afacerilor Externe, Shishir Khanal, cursul unui râu ar fi putut fi blocat înainte de a se elibera brusc, provocând o creștere bruscă și puternică a nivelului apei în aval.

Potrivit Autorității Naționale pentru Reducerea și Gestionarea Riscurilor de Dezastre, datele satelitare furnizate de Planet Labs sugerează că o „alunecare de zăpadă și roci” la granița dintre China și Nepal ar fi putut declanșa inundația.

Pericol de noi inundații

Locuitorii sunt traumatizați de această catastrofă, în timp ce experții au avertizat că o obstrucționare persistentă a cursului de apă ar putea declanșa un nou puhoi nimicitor.

„Am primit un telefon de la cumnatul meu în această dimineață. Plângeau și mi-au spus că casa lor a fost complet măturată de ape. Trei membri ai familiei au fost salvați, dar fratele său este încă dat dispărut”, a povestit Raju Bhadel, în vârstă de 56 de ani.

Armata nepaleză desfășoară operațiuni aeriene, iar locuitorii din zonele situate de-a lungul râului au fost îndemnați să se evacueze.

Inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în timpul musonului de vară (iunie-septembrie) în Nepal, Tibet și în toată Asia de Sud.

În iulie 2025, 17 persoane au dispărut în urma unei alunecări de teren în apropierea localității Gyirong, a relatat la acea vreme agenția de știri Xinhua.

Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice sporesc intensitatea și frecvența unor astfel de evenimente.