Un gigant american face concedieri în România

Compania americană Lear Corporation, furnizor de scaune și sisteme electronice, accelerează restructurarea operațiunilor din Iași, cu sute de locuri de muncă afectate și proiecte importante mutate în alte fabrici ale grupului, scrie publicația locală Ziarul de Iași.

„Inițial au fost menționate 460 de persoane, însă numărul exact urmează să fie recalculat, pentru că o parte dintre angajați au plecat voluntar”, a declarat Adriana Sîrghie, purtătorul de cuvânt al AJOFM Iași, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit sursei citate, concedierile au început din luna mai și vor continua în etape până la toamnă.

Reducerile vin pe fondul declinului industriei auto europene și al reorganizării globale a grupului Lear, adaugă sursa citată.

Lear Corporation a fost înființată sub denumirea de American Metal Products în 1917, în Detroit, Michigan. La momentul înființării, compania se ocupa cu fabricarea de ansambluri tubulare, sudate și ștanțate pentru industria aeronautică și cea auto, potrivit paginii de Wikipedia. Compania opera în 257 de locații în 39 de țări în 2017.

În 2024 avea circa 173.000 de angajați.