Un gigant auto taie încă 4.100 de locuri de muncă în cadrul unei restructurări istorice

Măsura vizează acoperirea unui deficit de 700 de milioane de euro din costurile generale ale producătorului de mașini.

Producătorul de mașini Porsche ar putea elimina alte 4.100 de locuri de muncă în cadrul planului de reorganizare al grupului Volkswagen, potrivit cotidianului german Handelsblatt, citat de Reuters.

Decizia este prevăzută în documentele recente ale Consiliului de Supraveghere al Volkswagen privind cea mai amplă restructurare din istoria grupului și se adaugă concedierilor deja convenite. Aceste tăieri de personal sunt necesare pentru a echilibra bugetul de cheltuieli al mărcii de lux.

În iulie, conducerea Porsche și reprezentanții angajaților au convenit eliminarea a 5.000 de locuri de muncă, peste cele 4.000 stabilite anterior, reducerea totală urmând să afecteze aproximativ unul din cinci angajați până în 2035.

Volkswagen a refuzat să comenteze informațiile, iar un purtător de cuvânt al Porsche a precizat că firma-mamă poate doar să recomande asemenea măsuri, nu să le impună.

Noile date apar după ce grupul Volkswagen și-a redus estimările financiare pentru acest an. Compania anticipează o marjă de profit de cel mult 1%, comparativ cu intervalul de 4% – 5,5% estimat anterior.

Revizuirea este cauzată de deprecierea activelor Porsche, pe fondul scăderii vânzărilor în China și al costurilor generate de schimbarea strategiei pentru vehiculele electrice.