Un gigant tech chinez anunță că se extinde în Europa: Ce planuri masive are pentru AI

Alibaba are planuri de extindere a rețelei cloud în Europa, alături de lansarea unui cip de inteligență artificială autohton mai performant.

Compania a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că „va înființa primele sale regiuni cloud” în Finlanda, Țările de Jos și Turcia. În următoarele 12 luni, gigantul chinez își va extinde rețeaua de centre de date și în Germania, Franța, Emiratele Arabe Unite, Malaezia și Hong Kong.

„În prezent, volumul total al gândirii artificiale reprezintă mai puțin de 3% din totalul gândirii umane”, a declarat Eddie Wu, director general al Alibaba Group. El a sugerat că gândirea artificială ar putea ajunge, în cele din urmă, la o capacitate de 1.000 de ori mai mare decât cea umană.

„Având în vedere acest lucru, obiectivul nostru este ca, până în 2032, capacitatea globală a centrelor de date operate de Alibaba Cloud să depășească 20 GW, alimentând cererea în creștere exponențială a industriei pentru inteligența artificială”, a spus Wu.

Extinderea va spori capacitatea globală de calcul a Alibaba Cloud, pentru a alimenta cererea în creștere din industrie, a precizat compania într-un comunicat. Modelele sale Qwen se numără deja printre cele mai descărcate modele de inteligență artificială din lume.

Directorul general al companiei a declarat marți că va extinde capacitatea inteligenței artificiale cu cinci până la zece trilioane de parametri. Acest lucru o va face de câteva ori mai mare decât cel mai mare model chinezesc actual.

Noul cip care depășește Nvidia



În cadrul conferinței, Alibaba a prezentat noul cip Zhenwu V900. Eddie Wu l-a numit „cel mai puternic cip de inteligență artificială din China în prezent”. Pe piață se consideră că acest model este de două ori mai puternic decât cipul H20 de la Nvidia, conceput special pentru China.

Noul procesor apare pe fondul restricțiilor impuse de Statele Unite, care limitează accesul Chinei la cipuri avansate. Din acest motiv, autoritățile de la Beijing îndeamnă companiile autohtone să folosească alternative produse în țară.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, urmează să se întâlnească la Washington în această săptămână. Tensiunile comerciale, restricțiile privind cipurile și riscurile legate de inteligența artificială vor fi subiecte centrale ale discuțiilor, scrie sursa citată.

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