Un „greu” din PSD spune că dacă premierul demisionează, „se rezolvă” în 24 de ore: „Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână”

Prim-ministrul Ilie Bolojan la o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marţi că, dacă premierul Ilie Bolojan doreşte să demisioneze, ţara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore, potrivit Agerpres.

„Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliţie, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minorităţile. Dacă domnul Bolojan, nu ştiu, îşi duce la capăt ameninţarea sau promisiunea, că înţeleg că şi ieri (luni – n.r.) a zis că el demisionează… Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să ţină cont de nişte realităţi, nişte modele economice şi nişte efecte uşor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia”, a declarat Mihai Tudose la Bruxelles, într-un briefing pentru jurnalişti români.

„Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (…). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore. Dimineaţă şi-a dat demisia, la prânz avem un alt prim-ministru, după-amiază sunt audierile, seara se depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie”, a explicat Tudose, care este preşedintele Consiliului Naţional al PSD.

„Demisia este un act unilateral, luăm act, a plecat, nu trebuie să-i aprobăm demisia”, a adăugat el.

Întrebat despre vizita de luni de la Bruxelles a premierului Ilie Bolojan, în timpul căreia acesta s-a întâlnit cu mai mulţi comisari europeni, Tudose a răspuns lapidar: „Domnule, n-am văzut-o!”.

Întrebat dacă PSD mai poate să lucreze cu actualul premier în prezent, Tudose a răspuns: „Noi încercăm, dar după ultimele experienţe în comun (…).”

Tudose a dat exemplul discuţiei despre plafonarea adaosurilor preţurilor produselor alimentare de bază, a cărei continuare este susţinută de PSD, şi a atras atenţia că partidul său a pregătit o lege în parlament care să promoveze o măsură în acest sens în caz că premierul acţionează în mod contrar.

„Dacă domnia sa avea, nu ştiu, voturile pe persoană fizică, 51% în parlament, majoritate absolută şi un mandat în alb pe vecie, era liber. Dar eşti prim-ministru reprezentând o coaliţie şi trebuie să ţii cont de toţi cei din coaliţie”, a mai afirmat fostul prim-ministru al României.

La o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns Bolojan.

Curtea Constituțională judecă miercuri, 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate pe toate cele cinci proiecte de lege ale Guvernului Bolojan.