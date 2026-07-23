Un guvernator din Turcia a fost demis din cauza pantalonilor. „Nu poate să se plimbe așa prin centrul orașului”

Un guvernator pasionat de ciclism s-a trezit în mijlocul unei furtuni politice neaşteptate în Turcia, după ce a fost demis în urma răspândirii unor fotografii în care apărea îmbrăcat în colanţi de ciclism. De atunci, el a devenit, de asemenea, punctul central al unei campanii care solicită revenirea sa în funcţie, pe fondul unui val de simpatie, relatează AP, preluată de News.ro.

Mehmet Fatih Çiçekli, guvernatorul provinciei Ardahan din estul Turciei, a fost demis din funcţie la 17 iulie printr-un decret prezidenţial semnat de preşedintele Recep Tayyip Erdogan. Deşi nu s-a oferit niciun motiv pentru demiterea sa, aceasta a survenit după ce unii politicieni turci l-au criticat pentru că a purtat colanţi de ciclism în timpul unui eveniment public de promovare a acestui sport şi pentru că a postat fotografiile pe reţelele sociale.

Criticat și din opoziție și din partidul de la putere

İnan Akgün Alp, membru al principalului partid de opoziţie, Partidul Popular Republican, l-a acuzat pe Cicekli că ar fi acordat prioritate reţelelor sociale în detrimentul îndatoririlor oficiale, adăugând că ţinuta strâmtă era nepotrivită pentru un guvernator.

„Se plimbă în colanţi, îşi petrece toată ziua pe bicicletă, cu gărzi de corp în faţa lui, pedalând în colanţi până seara”, a declarat Alp, potrivit site-ului de ştiri T-24, în cadrul unei dezbateri parlamentare de săptămâna trecută. „Un guvernator nu poate să se plimbe aşa prin centrul oraşului.”

Şamil Tayyar, un fost parlamentar din partidul de guvernământ al lui Erdogan, care îşi are rădăcinile în mişcarea islamică din Turcia, a afirmat că ţinuta respectivă contravine normelor culturale, mai ales într-o provincie conservatoare şi tradiţională precum Ardahan. El a susţinut că alţi politicieni poartă pantaloni de trening când merg cu bicicleta.

„Oamenii pot purta orice doresc în viaţa privată, dar un guvernator nu poate să se prezinte în faţa publicului îmbrăcat în colanţi în timpul serviciului; acest lucru nu se potriveşte cu seriozitatea funcţiei de stat. Într-un mediu social tradiţional precum Ardahan, este complet inacceptabil”, a scris Tayyar pe X.

Susținere din partea cicliștilor din provincie

Cicekli, care a fost numit guvernator în ianuarie de către Erdogan, s-a apărat susţinând că ceea ce purta era o ţinută obişnuită de ciclism.

„Vom continua să pedalăm. Sunt un sportiv care practică navigaţia, canotajul şi ciclismul. Hainele pe care le port sunt haine de sport”, a declarat el, potrivit T-24.

O campanie menită să obţină reintegrarea sa a strâns peste 10.000 de semnături, susţinătorii argumentând că guvernatorul desfăşura o activitate importantă în Ardahan, promovând sportul, activităţile pentru tineret şi turismul cu bicicleta, a relatat postul de televiziune Halk TV, apropiat opoziţiei.

Într-un moment emoţionant de rămas-bun adresat susţinătorilor săi din Ardahan, miercuri, Cicekli a declarat: „Cred că nu i-am dezamăgit pe cei care au avut încredere în mine şi mi-au fost alături pe tot parcursul călătoriei mele până în prezent. Cred că aceasta este cea mai mare onoare dintre toate.”

La plecarea sa din Ardahan, o provincie care se învecinează atât cu Armenia, cât şi cu Georgia, cicliştii locali i-au însoţit maşina pentru a-i ura drum bun, ca semn de sprijin, a relatat Halk TV.