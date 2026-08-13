Un iaht de lux, de 8.000.000 de euro, s-a scufundat neașteptat, la doar 4 zile de la livrare

La doar patru zile după ce a fost livrat proprietarului său, iahtul „Angiola II”, un model Amer F100, s-a scufundat marți în largul stațiunii de lux Porto Cervo, din Sardinia. Cele 14 persoane aflate la bord au fost evacuate și nu s-au înregistrat răniți, scrie joi publicația franceză Le Figaro.

Abia livrat proprietarului său, iahtul a ajuns deja pe fundul Mării Mediterane. Nava „Angiola II”, un model Amer F100 de 30 de metri, evaluat la peste 8 milioane de euro, s-a scufundat marți după-amiază în apele din Porto Cervo, în Sardinia. Nava tocmai fusese predată noului său proprietar, un antreprenor italian.

Incidentul s-a produs în timp ce iahtul naviga în largul Coastei Smeralda. Cel mai probabil o defecțiune a motorului a provocat un incendiu la bord, pentru ca apoi iahtul să se scufunde. La bord se aflau atunci 14 persoane, printre care invitații proprietarului și membrii echipajului. Toți au putut fi evacuați și preluați de alte ambarcațiuni care navigau în apropiere.

Epava, sub supraveghere

Proprietarul a așteptat și el sosirea echipelor de salvare și a personalului de la căpitania portului La Maddalena, care au coordonat operațiunile de punere în siguranță a navei, a relatat agenția italiană de presă ANSA. Nava„Angiola II” se află acum răsturnată pe o parte, la o adâncime de aproximativ șapte metri, între insula Cappuccini și Capo Ferro. În jurul epavei au fost instalate baraje plutitoare pentru a limita riscurile de poluare. Până în prezent nu s-a constatat nicio scurgere de combustibil în mare.

Iahtul scufundat va trebui să rămână sub supraveghere până la sosirea unui remorcher al unei companii specializate, însărcinat să procedeze la ridicarea navei și să o aducă la țărm. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite. Naufragiul a venit într-un moment în care incidentele care implică iahturi nu sunt rare în această parte a Sardiniei. Pe 8 iulie, un incendiu a izbucnit la bordul unui alt iaht care naviga între plaja Capo Ceraso și insula Tavolara, la câțiva zeci de kilometri de Costa Smeralda.

Iaht de lux. Imagine ilustrativă. FOTO: © Alexey Stiop | Dreamstime.com