Un imigrant care a început ca livrator de pizza, plătit cu minimul pe economie, deține acum peste 270 de restaurante în SUA: „Nu am visat niciodată la așa o creștere”

În 1991, Nadeem Bajwa a imigrat în Statele Unite din Pakistan. În timp ce urma cursurile universitare în statul Indiana, a lucrat în mai multe locuri, inclusiv ca livrator de pizza pentru lanțul de restaurante Papa John’s, unde câștiga 4,25 dolari pe oră, salariul minim pe economie în SUA la momentul respectiv, relatează televiziunea financiară CNBC.

Astăzi, la 58 de ani, Bajwa deține un veritabil imperiu al fast-food-ului. El este acum unul dintre cei mai importanți parteneri de franciză din America de Nord ai Papa John’s, cu peste 270 de restaurante doar în Statele Unite.

El este de asemenea director general al Bajco Group, companie pe care a fondat-o împreună cu cei doi frați ai săi, și deține un portofoliu divers de afaceri care include construcții, tehnologie și servicii de contabilitate.

Omul de afaceri spune că drumul său către succes nu a fost unul ușor. După ce a împlinit 20 de ani, a fost primul din familia sa care s-a mutat în Statele Unite, unde s-a confruntat cu numeroase provocări la sosire.

„Venind în SUA, de fapt, acela a fost primul meu zbor. Nu mai zburasem niciodată înainte”, a relatat acesta pentru CNBC. „Doar să intru în avion, era un zbor plin, veneam singur, [aveam] multă anxietate… dar eram hotărât să reușesc”, a mai povestit acesta.

La început nici nu vorbea bine limba engleză

Bajwa admite că la început a resimțit un șoc cultural în SUA și a avut dificultăți de comunicare pentru că nu vorbea fluent engleza la acea vreme. „Câteodată, când ești departe de familie și ești singur… era foarte, foarte greu”, a spus acesta.

Pentru a-și acoperi cheltuielile cu studiile universitare, Bajwa a acceptat mai multe slujbe ocazionale.

„În prima mea vară am lucrat trei joburi: spălam vase dimineața, apoi livram pizza după-amiaza și, noaptea târziu, lucram la Taco Bell”, a declarat Bajwa pentru CNBC Make It.

„Locuiam în Fort Wayne, Indiana, și am început să fac livrări pentru Papa John’s când au deschis în oraș, și de acolo a început să îmi placă, iar bacșișurile erau bune, așa că m-a ajutat”, a adăugat el.

Primul restaurant l-a deschis cu bani de la familie și împrumuturi

Bajwa a avansat rapid la Papa John’s. Până să termine studiile universitare în 1996, trecuse deja de livrator la manager de zonă. După absolvire, a aplicat la câteva posturi corporatiste, dar spune că niciunul nu i-a oferit un salariu măcar egal cu cel pe care ajunsese să îl câștige la Papa John’s.

Din acest motiv, a decis să rămână în afacerea cu pizza și a ajuns să conducă mai multe restaurante înainte de a deveni francizat pe cont propriu. A deschis primul său restaurant în 2002, cu sprijinul familiei și credite bancare.

De atunci, în pofida mai multor greșeli și regrese, creșterea a fost aproape constantă. Anul trecut, Bajco Group a semnat un acord cu Papa John’s International pentru a deschide încă 50 de restaurante noi până în 2028. Bajwa a spus că obiectivul său este să ajungă la 500 de locații.

„Nu am visat niciodată la așa o creștere. [M-am concentrat doar pe] a face tot ce pot mai bine și a învăța din greșeli, iar restul a venit de la sine”, a declarat el pentru CNBC. „Așa că totul a început cu livrarea de pizza. Îți vine să crezi?”, a întrebat el retoric.