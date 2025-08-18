Un important general israelian face comentarii șocante despre război și spune câți palestinieni trebuie să moară: „Nu mai contează acum dacă sunt copii”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu evaluează situația de pe Muntele Hermon, împreună cu ministrul apărării Israel Katz, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, generalul-locotenent Herzi Halevi, comandantul Comandamentului Nordic al Forțelor de Apărare Israeliene, generalul-maior Uri Gordin, și directorul Shin Bet, Ronen Bar. Israel, 18 decembrie 2024. Sursa foto: apaimages / Sipa Press / Profimedia

Generalul israelian care a condus serviciul de informații militare pe 7 octombrie 2023 a declarat că trebuie să moară 50 de palestinieni pentru fiecare persoană ucisă în acea zi și că „nu mai contează acum dacă sunt copii” morți în Fâșia Gaza, potrivit unor înregistrări difuzate de postul de televiziune israelian Channel 12, relatează The Guardian.

Aharon Haliva a spus că bilanțul din Gaza, pe care l-a estimat la peste 50.000 de morți, a fost „necesar” ca „mesaj pentru generațiile viitoare” de palestinieni.

„Au nevoie din când în când de o Nakba, ca să simtă prețul”, a adăugat el, făcând referire la expulzarea în masă a peste 700.000 de palestinieni din casele și pământurile lor după crearea Israelului în 1948. Nakba înseamnă „catastrofă” în arabă.

The Guardian notează că descrierea lui Haliva a unei campanii de ucidere în masă care include și copii a fost o recunoaștere neobișnuit de directă a unei pedepse colective aplicate civililor, fapt interzis de dreptul internațional.

Haliva, care a demisionat din funcție în aprilie 2024, a părut de asemenea să confirme bilanțul victimelor publicat de autoritățile sanitare din Gaza, pe care oficialii israelieni îl neagă în mod regulat și acuză că este „propagandă”. Aceste bilanțuri s-au dovedit a fi fiabile în conflictele anterioare și OMS și-a exprimat încrederea în ele.

Channel 12 a transmis că înregistrările pe care le-a obținut au fost făcute „în ultimele luni”. Bilanțul ministerului sănătății din Gaza pentru cei uciși de atacurile israeliene a depășit 50.000 în martie și a trecut recent de 60.000.

Cele mai recente date publicate de Israel despre război au estimat numărul combatanților Hamas uciși la aproximativ 20.000, astfel încât Haliva admite în comentariile sale că majoritatea palestinienilor uciși au fost civili.

Generalul Aharon Haliva (dreapta), fostul director al serviciului de informații militare al Israelului, în timpul unui tur la bordul unui distrugător american, FOTO: ART Collection / Alamy / Profimedia Images

Generalul israelian spune că decesele din Gaza sunt necesare „pentru generațiile viitoare”

„Faptul că există deja 50.000 de morți în Gaza este necesar și cerut pentru generațiile viitoare”, a spus el în comentariile difuzate de televiziunea israeliană. „Pentru tot ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, pentru fiecare persoană din 7 octombrie, trebuie să moară 50 de palestinieni. Nu mai contează acum dacă sunt copii”, a mai spus acesta.

Aproximativ 1.200 de oameni au fost uciși în atacurile sângeroase conduse de Hamas la data respectivă, majoritatea civili, iar 250 au fost luați ostatici în Gaza.

Channel 12 nu a precizat cum a obținut înregistrările sau cu cine vorbea Haliva. Ziarul israelian Haaretz a descris înregistrările ca fiind într-un format care i-a permis ofițerului retras „să ofere un interviu… fără a fi de fapt intervievat”.

Comentariile lui Haliva despre uciderea în masă a civililor palestinieni nu au devenit titluri de primă pagină în alte publicații israeliene de mare tiraj. Acestea s-au concentrat, în schimb, pe criticile sale la adresa lui Benjamin Netanyahu și pe avertismentele privind eșecurile sistemice din serviciile de securitate și informații.

Printre israelieni, Haliva este larg perceput ca un critic centrist al actualului guvern și al miniștrilor săi de extremă dreapta, precum Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir, după cum a remarcat chiar generalul în comentariile sale.

El a citat un critic intern din cadrul direcției de informații care ar fi catalogat drept „noroc” faptul că mulți dintre cei uciși și răpiți pe 7 octombrie 2023 erau israelieni de stânga, legați de mișcările pentru pace.

„Mi-a spus: «Dacă asta ni s-ar fi întâmplat nouă, celor de dreapta, nu ați fi mers la război așa»”, a relatat Haliva. „Asta cred oamenii aici”.