Un înalt comandant iranian explică de ce este „inevitabilă” reluarea războiului cu SUA: „Așadar, așteptăm”

O reluare a războiului împotriva Statelor Unite este „inevitabilă”, a declarat marți un înalt oficial militar iranian, într-un moment în care discuțiile dintre Teheran și Washington pentru a pune capăt definitiv ostilităților din Orientul Mijlociu par să bată pasul pe loc, transmite AFP.

„Statele Unite cer capitularea noastră totală, iar națiunea iraniană nu va capitula niciodată”, a declarat Mohammad Jafar Assadi, adjunct al comandamentului interarme Khatam al-Anbiya.

„Fără capitulare, războiul este inevitabil. Așadar, așteptăm și războiul nu ne sperie”, a adăugat Assadi, potrivit televiziunii de stat Irib.

Iranul nu a răspuns încă la propunerea de acord final cu Statele Unite, menit să pună capăt conflictului dintre cele două țări, iar discuțiile privind textul final continuă la Teheran, a declarat marți pentru Mehr News o sursă apropiată echipei iraniene de negociatori, potrivit Reuters.

Sursa a afirmat că Iranul analizează propunerea cu prudență, din cauza a ceea ce consideră a fi un istoric de nerespectare a angajamentelor de către SUA și a unei vechi neîncrederi care s-a instaurat între cele două părți.

„Pe baza experiențelor anterioare, Iranul caută beneficii tangibile și reale”, a spus sursa.

Noile declarații vin după ce agenția de presă iraniană Tasnim a afirmat luni că echipa de negociere a Iranului a încetat să mai facă schimb de mesaje cu Statele Unite prin intermediul negociatorilor din cauza atacurilor israeliene în Liban.

Președintele american Donald Trump a negat informația, spunând că „negocierile continuă, într-un ritm rapid, cu Republica Islamică Iran”.