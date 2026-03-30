Un indicator cheie al Nvidia a scăzut la minimul ultimilor 7 ani

Pe măsură ce piețele bursiere globale intră pe roșu pe fondul temerilor tot mai mari privind războiul din Orientul Mijlociu, acțiunile Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, se tranzacționează la cel mai scăzut raport preț/câștig de dinainte ca ChatGPT să declanșeze „boom”-ul inteligenței artificiale, relatează luni Reuters.

Raportul preț-câștig (P/E) se calculează prin împărțirea prețului unei acțiuni la câștigul adus de acțiune. Un mod mai simplu de a-l privi este ca un indicator al timpului necesar pentru recuperarea unei sume investite. Cu cât raportul este mai mic, suma investită este recuperată mai rapid.

În plus, raportul P/E îi ajută pe investitori să își dea seama dacă o acțiune este supraevaluată sau subevaluată în comparație cu concurenții sau sectorul de activitate.

Reuters notează că scăderea abruptă a raportului P/E al Nvidia sugerează că acțiunile principalului producător de cipuri pentru sistemele de inteligență artificială ar putea reprezenta acum o oportunitate de cumpărare.

Prețul acțiunilor Nvidia a scăzut în ultimele luni

Însă oportunitatea e legată de riscuri și incertitudini care au zdruncinat încrederea investitorilor în așa-numitul „pariu pe AI” ce a propulsat Wall Street în ultimii ani.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproape 20% față de nivelul record din octombrie anul trecut, compania condusă de Jensen Huang fiind prinsă în vânzarea generalizată de pe piețe, pe fondul temerilor că războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului va menține prețurile petrolului la niveluri ridicate și va alimenta un val de inflație care ar putea forța băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor.

Prețul acțiunilor Nvidia a scăzut cu 2,2% vineri, reflectând declinurile mai largi de pe Wall Street, iar compania producătoare de cipuri este pe cale să încheie primul trimestru al lui 2026 cu un declin de aproximativ 10% în primul trimestru.

În ultimele luni, investitorii s-au arătat de asemenea îngrijorați că investițiile masive în infrastructura AI realizate de Microsoft, Alphabet, Amazon și alți clienți ai Nvidia ar putea avea nevoie de mai mult timp decât prognozau pentru a obține creșteri propriu-zise ale veniturilor și profiturilor.

Aceste îngrijorări cumulate au șters peste 800 de miliarde de dolari din valoarea de pe bursă a Nvidia, care este acum de aproximativ 4 trilioane de dolari.

Producătorul de cipuri și-a majorat marjele de profit

Declinul a venit în pofida faptului că firma din Silicon Valley a raportat trimestre consecutive de creștere a marjelor brute, un rezultat despre care analiștii cred că va continua și în perioada următoare.

Ca urmare a acestor scăderi ale acțiunilor și a creșterii estimărilor analiștilor privind rezultatele companiei, acțiunile Nvidia se tranzacționează acum la aproximativ 19,6 ori câștigurile estimate pentru următoarele 12 luni.

Este cea mai scăzută evaluare de la începutul anului 2019, cu un an înainte de pandemia de coronavirus și cu patru ani înainte ca lansarea ChatGPT de către OpenAI să declanșeze o creștere fulminantă a acțiunilor Nvidia și a altor companii din domeniul AI.

O situație neobișnuită pe bursa americană

Evaluarea P/E a Nvidia este, de asemenea, mai mică decât cea agregată a indicelui S&P 500, situată acum la aproximativ 20 după o scădere de 7% a indicelui de referință al bursei americane de la începutul acestui an.

Acest lucru este notabil deoarece, în mod obișnuit, investitorii „recompensează” companiile cu creștere rapidă cu evaluări P/E mai ridicate decât pe cele cu o creștere mai lentă a profitului.

Acțiunile companiilor de software au scăzut în ultimele luni pe fondul temerilor că inteligența artificială ar putea duce la o competiție mai acerbă și ar putea afecta marjele lor de profit. Evoluțiile viitoare în tehnologia AI ar putea afecta în mod similar companiile din domeniul hardware, inclusiv Nvidia, avertizează Dennis Dick, agent bursier la Triple D Trading.

„Toată tehnologia, indiferent despre ce este vorba, inclusiv Nvidia, ar putea fi perturbată, iar acesta este factorul de risc în acest moment”, a declarat Dick pentru Reuters. „Totul rulează pe cipuri Nvidia, dar asta nu înseamnă că va rămâne așa peste doi sau trei ani. Totul se schimbă atât de rapid și cred că aceasta este îngrijorarea generală a pieței”, explică el.

Ascensiunea spectaculoasă a Nvidia pentru a deveni cea mai valoroasă companie din lume

În cea mai mare parte a istoriei sale, principala activitate a Nvidia a fost proiectarea de unități de procesare grafică de înaltă performanță pentru piața jocurilor video, iar abia în ultimii ani compania a făcut tranziția pentru a deveni furnizorul dominant al acestor cipuri pentru aplicații de inteligență artificială.

Acțiunile sale au crescut cu peste 1.000% de la lansarea ChatGPT, care a declanșat o cursă pentru dominarea tehnologiei AI și o cerere aproape nelimitată pentru componentele Nvidia.

Microsoft a înregistrat, de asemenea, o scădere a raportului P/E în recenta corecție a pieței, ajungând acum la aproximativ 20, de la 35 în august anul trecut, în timp ce rivalul din AI, Alphabet, a coborât la un P/E de 24, de la aproape 30 în ianuarie.

Art Hogan, strateg-șef de piață la B. Riley Wealth, a declarat că firma sa continuă să recomande acțiuni Nvidia clienților săi.

„Faptul că se tranzacționează la un multiplu mai mic decât S&P 500 face, în opinia mea, ca decizia să fie una ușor de luat”, afirmă acesta.