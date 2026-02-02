Un influencer brazilian care susține că imigranții reținuți de autorități sunt „infractori” a fost arestat de ICE

Agenți ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) din SUA. Credit: STEPHANIE KEITH / Getty images / Profimedia

Influencerul brazilian Junior Pena, susținător al lui Donald Trump, a fost arestat în New Jersey, de agenți ICE. El este cunoscut pentru mesajele sale în care susține că imigranții reținuți de autoritățile americane sunt „toți infractori”, scrie The Guardian.

Pena și-a declarat recent sprijinul pentru președintele SUA într-un mesaj video publicat pe TikTok, unde este urmărit de peste 1,3 milioane de persoane.

Într-un alt videoclip, Pena le-a cerut brazilienilor să rămână calmi și să nu „dispere” după relatări potrivit cărora agenții ICE îi adunau pe imigranți, inclusiv pe cei brazilieni. „Oricum sunt toți infractori. Toți”, a afirmat el.

Junior Pena / Foto: Captură de ecran / Instagram

Un prieten al influencerului a declarat pentru publicația locală Brazilian Times că Pena a fost luat în custodie după ce a lipsit de la o audiere în instanță. Avocatul său, Andrew Lattarulo, ar fi încercat să rezolve situația și să prevină transferul acestuia într-un alt stat.

Pe rețelele de socializare, Pena prezintă povești ale imigranților din SUA, dar și critici la adresa președintelui de stânga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva.

Totuși, el îl susține pe fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, recent încarcerat și aliat al lui Trump.

Aproape 3.000 de brazilieni deportați din SUA în 2025

Comunitatea braziliană din SUA, estimată la aproximativ 2 milioane de persoane, a fost puternic afectată de ofensiva anti-migranți a lui Trump, notează The Guardian.

Numărul brazilienilor deportați a ajuns în 2025 șa un nivel record de 2.785, comparativ cu 1.640 în 2024.

Într-un reportaj recent despre „adevărata vânătoare de oameni” desfășurată sub Trump, revista braziliană Veja avertiza cititorii: „Există o atmosferă de teamă pe străzi, unde oricine arată străin poate deveni o țintă”.

Publicația scria că imigranții brazilieni din orașe precum Boston adoptă „tactici drastice de supraviețuire”, inclusiv evitarea vorbirii portughezei în public și încercarea de a se îmbrăca precum „americanii obișnuiți” atunci când ies din casă.