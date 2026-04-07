Un influent antrenor român arată cu degetul spre deplasarea lui Mircea Lucescu la Istanbul: „Cred că asta i-a pus capac”

Antrenorul Mircea Lucescu, la meciul dintre Turcia și România, pe Stadionul Tupras din Istanbul, pe 26 martie 2026. FOTO: Serhat Cagdas / AFP / Profimedia

Tehnicianul Ioan Andone, a cărui carieră a fost strâns legată și influențată de fostul selecționer Mircea Lucescu, a spus marți seară că sfârșitul marelui antrenor a fost influențat de decizia de a se implica la echipa națională de fotbal a României în încercarea de a se califica la CM 2026, informează Agerpres.

„Eu cred că fotbalul l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul sau la echipa națională, cred că asta i-a pus capac. Eu nu am făcut medicină să știu, dar eu cred că ultima perioadă și echipa națională și-au pus amprenta asupra bolilor pe care le avea, pentru că nu avea doar una”, a spus Andone, la DigiSport.

Fostul elev al lui Lucescu din perioada în care mai mulți jucători de la Corvinul Hunedoara au ajuns jucători de bază la Dinamo și la echipa națională de fotbal a României a spus că întreaga generație din care face parte îi poartă un respect deosebit marelui tehnician.

„Mircea Lucescu merită tot respectul generației noastre și al multor alte generații, pentru că a crezut în noi cei din Hunedoara. Dacă nu era el poate că nu ajungea fotbalul românesc acolo unde a ajuns. Să ajungi pe locul trei în lume… El era vizionar, lucra foarte mult cu noi pe vremea aia. Tot timpul spunea că învață cu noi fotbal. Sunt ore în șir de povestit ce fel de om a fost pentru noi”, a mai spus Ioan Andone.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani.

Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgență București a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei (0-1), din 26 martie.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naționala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marți cu 0-2.

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat, joia trecută, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale a României.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, în urma căreia reprezentativa a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanțul său pe banca naționalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal și 6 înfrângeri.