Un investitor condamnat în SUA, dar grațiat de Trump, a anunțat că va dona o sumă record pentru Reform UK. Reacția lui Farage

Investitorul în criptomonede Ben Delo a declarat vineri că va dona suma record de 36 de milioane de lire sterline (48,7 milioane de dolari), adică 1 milion de lire sterline pe lună până la următoarele alegeri naționale, partidului populist britanic Reform UK, pentru a-l ajuta să se pregătească pentru guvernare, transmite Reuters,

Britanicul Delo, cofondator al platformei de tranzacționare de criptomonede BitMEX a fost condamnat pentru încălcarea Legii secretului bancar în Statele Unite și grațiat de președintele Donald Trump.

El a declarat că face donația record dorește să asigure o „luptă echitabilă” cu cele două partide principale din Marea Britanie — Partidul Laburist, aflat la guvernare, și Partidul Conservator, principala forță de opoziție.

După ce s-a bucurat de un avans confortabil în sondajele de opinie timp de peste un an, partidul Reform, condus de veteranul campaniei pentru Brexit, Nigel Farage, a înregistrat o scădere a sprijinului în urma unei serii de acuzații privind donațiile înaintea alegerilor, programate pentru mijlocul anului 2029.

Farage se declară „onorat și copleșit”

Într-un articol de opinie publicat în ziarul de dreapta „The Telegraph”, Delo a afirmat că „concluzia sa în urma problemelor recente ale partidului Reform este că aceștia ar trebui să dedice mai puțin timp strângerii de fonduri… și mai mult timp pregătirii pentru guvernare”.

„Partidul Reform elaborează planuri serioase pentru guvernare, ceea ce reprezintă mai mult decât a făcut Partidul Laburist înainte de a câștiga alegerile din 2024. Este nevoie de timp pentru a elabora politici bine gândite și proiecte de lege, iar acest lucru necesită bani serioși”

El nu s-a referit direct la o anchetă sub acoperire de la începutul acestei luni, care a ridicat acuzații conform cărora doi consilieri de rang înalt ai lui Farage ar fi încălcat legea electorală, aranjând ca un donator străin să plătească pentru sondaje politice.

Farage, care a fost nevoit să-i suspende pe cei doi consilieri de rang înalt, a salutat donația, spunând că se simte „onorat și copleșit de faptul că Ben Delo a arătat o astfel de încredere în Reform”.

„Ben știe că suntem singurul partid care poate schimba soarta țării și poate inversa declinul Marii Britanii”, a adăugat liderul Reform UK.

Recordul anterior era o donație de 10 milioane de lire

Delo susține de mult timp partidul Reform, donând anterior partidului 8 milioane de lire sterline. Donația de 36 de milioane de lire sterline depășește cu mult recordul anterior de 10 milioane de lire sterline pe care omul de afaceri britanic John Sainsbury, decedat în 2022, l-a lăsat conservatorilor, potrivit bazei de date online a Comisiei Electorale.

În articolul său, investitorul a afirmat că înțelege cum este să fii o formațiune nouă aflată sub lupa opiniei publice și că dorește să susțină un partid pe care vrea să-l ajute „să câștige și să guverneze”.

„În acest moment, e nevoie de mult curaj pentru a susține financiar Reform… Este oare de mirare că oamenii de afaceri de succes, care au interese în societatea mainstream și țin la propria reputație, ezită să scrie cecuri pentru Reform?”, a mai spus el.