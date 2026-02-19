Un israelian a fost condamnat pentru spionaj în Estonia. A oferit informații Rusiei timp de aproape un deceniu

Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe un cetăţean israelian la şase ani şi jumătate de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost condamnat pentru obţinerea şi transmiterea de informaţii către Serviciul federal rus de informaţii (FSB).

Potrivit instanţei, el a fost implicat în activităţi care au subminat securitatea Estoniei începând din 2016 până la arestarea sa anul trecut.

Procurorii au afirmat că bărbatul a livrat FSB informaţii despre agenţii de securitate şi instituţii de aplicare a legii, precum şi despre obiective ale apărării naţionale, prin intermediul canalelor de comunicare electronice şi în timpul întâlnirilor în persoană cu agenţi FSB în Rusia.

De asemenea, el ar fi furnizat informaţii despre indivizi care ar putea fi recrutaţi pentru cooperare sub acoperire în interesele Rusiei. Acuzatul ar fi fost implicat în acte de sabotaj şi ar fi ajutat FSB să organizeze o tentativă de evadare către Rusia a unui deţinut aflat în Estonia care era urmărit de Biroul Federal de Investigaţii din SUA (FBI).

Verdictul poate fi contestat în apel.