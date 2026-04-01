Un judecător a oprit construcția sălii de bal a lui Trump: „Președintele este administratorul Casei Albe. El nu este, însă, proprietarul!”

Sala de bal face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a remodela centrul monumental al Washingtonului și este finanțată, potrivit președintelui, din fonduri private, scrie Reuters. Ea ar trebui să ia locul aripii de est a Casei Albe, demolate anul trecut.

Un judecător american a decis marți că Donald Trump nu poate construi sala de bal pe locul aripii estice demolate a Casei Albe fără aprobarea Congresului, blocând pentru moment planul controversat al președintelui de a remodela sediul puterii americane.

Judecătorul districtual american Richard Leon a admis plângerea formulată de National Trust for Historic Preservation, o organizație non-profit care a intentat un proces în care susține că Trump și-a depășit autoritatea atunci când a demolat aripa estică istorică și a demarat construcția noii clădiri.

Decizia lui Leon, un judecător numit în funcție de fostul președinte republican George W. Bush, suspendă proiectul sălii de bal de 8.361 de metri pătrați și în valoare de 400 de milioane de dolari pe durata procesului.

„Unde ne duce asta? Din păcate pentru pârâți, până când Congresul va aproba acest proiect prin autorizație legală, construcția trebuie să se oprească!”, a scris Leon în ordonanța sa, referindu-se la administrația prezidențială.

Administrația a făcut apel la decizia judecătorului

Leon a spus că ordonanța nu afectează „lucrările de construcție necesare pentru a asigura siguranța și securitatea Casei Albe”.

La câteva ore după emiterea ordonanței, Departamentul de Justiție a înaintat deja un apel la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia, cu sediul la Washington.

Administrația a declarat că sala de bal va moderniza infrastructura, va consolida securitatea și va reduce presiunea asupra Reședinței Executive, care se bazează adesea pe structuri temporare în aer liber pentru a găzdui evenimente de amploare.

Oficialii Casei Albe au subliniat de asemenea că proiectul este finanțat în întregime de donatori privați.

„Existența unei «găuri mari» lângă Casa Albă este o problemă creată chiar de președinte“!”

În ordinul său, Leon a afirmat că nicio lege federală nu îi conferă președintelui autoritatea de a demola Aripa de Est și de a construi o sală de bal cu fonduri private.

„Președintele Statelor Unite este administratorul Casei Albe pentru viitoarele generații de familii prezidențiale. El nu este, însă, proprietarul!”, a scris Leon.

Administrația, a remarcat Leon, a susținut că proiectul nu ar trebui oprit și că „orice întârziere a lucrărilor de construcție ar pune în pericol securitatea națională și ar expune Casa Albă la riscuri”.

„Vă rog! Deși iau în serios preocupările guvernului cu privire la siguranța și securitatea incintei Casei Albe și a președintelui însuși, existența unei «găuri mari» lângă Casa Albă este, desigur, o problemă creată chiar de președinte!”

Reacția lui Trump

Când a fost întrebat despre hotărâre în cadrul unui eveniment organizat marți în Biroul Oval, Trump le-a spus reporterilor că Leon „se înșală total” în privința necesității aprobării proiectului de către Congres.

„Multe lucruri au fost construite la Casa Albă”, a spus Trump. „Nu au obținut aprobarea Congresului, mai ales când banii nu sunt puși la bătaie de contribuabili”, a adăugat președintele.

Trump a criticat de asemenea National Trust for Historic Preservation, calificându-l drept „un grup de nebuni de stânga radicală”.

Sala de bal face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a remodela centrul monumental al Washingtonului, care include, de asemenea, planuri pentru un arc de 76 de metri și modificări la Centrul Kennedy.

Președintele a strâns aproximativ 400 de milioane de dolari din fonduri private pentru acest proiect, inclusiv de la Comcast Corp., compania-mamă a NBCUniversal.

Comisia Națională de Planificare, condusă de persoane numite de Trump, urmează să voteze joi pe tema proiectului. Votul a fost amânat în urma reacțiilor negative ale publicului față de sala de bal, care a fost descrisă drept „îngrozitoare” și „hidoasă”.

Unii arhitecți au criticat, de asemenea, dimensiunea extinderii de 8.361 metri pătrați, care este aproape dublă față de dimensiunea reședinței executive.