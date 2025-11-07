Un jurnalist a întrebat de ce Israelul nu plătește pentru reconstrucția Gazei. A fost dat apoi afară pentru această întrebare. „A provocat rușine agenției”

Agenția de știri italiană Nova a confirmat că l-a concediat pe reporterul Gabriele Nunziati pentru că a întrebat un oficial european despre Israel în cadrul unei conferințe de presă, scrie publicația The Intercept.

„Dacă Rusia trebuie să plătească pentru reconstrucția Ucrainei, va trebui și Israelul să plătească pentru Gaza?” Aceasta este întrebarea adresată pe 13 octombrie de jurnalistul Gabriele Nunziati purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho. Răspunsul este vag, videoclipul cu schimbul de replici este repostat pe rețelele sociale și stârnește controverse. Aproximativ zece zile mai târziu, jurnalistul este concediat, scrie site-ul italian Fanpage.it.

Agenția pentru care lucra Nunziati a răspuns: „Întrebarea era complet nepotrivită și eronată” și a cauzat „rușine agenției”.

„După cererea mea, am primit telefoane de la superiorii mei. Tonul era destul de tensionat. Apoi a venit scrisoarea prin care se punea capăt relației noastre de muncă”, a relatat jurnalistul.

Cum justifică agenția de presă concedierea

În replică, agenția de presă a transmis că „problema este că Rusia – membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și, ca atare, unul dintre cei cinci garanți ai ordinii mondiale – a invadat Ucraina, o țară suverană, fără provocare. Israelul, pe de altă parte, a suferit o agresiune armată. Prin urmare, nu este surprinzător că purtătorul de cuvânt nu a răspuns la întrebare, deoarece aceasta era complet inadecvată și eronată. Diferența dintre pozițiile Rusiei și Israelului a fost explicată de mai multe ori colaboratorului, care, însă, nu a înțeles diferența substanțială și formală dintre situații și a insistat că întrebarea era corectă, demonstrând astfel ignoranța sa în ceea ce privește principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Mai grav încă, videoclipul cu întrebarea sa a fost repostat și distribuit de canalele Telegram naționaliste rusești și de mass-media legate de islamul politic cu o agendă anti-europeană, provocând jenă agenției, care este o sursă primară foarte atentă la independența sa și la obiectivitatea informațiilor pe care le difuzează. Este clar că relația de încredere cu colaboratorul a luat sfârșit în acest context.”

Critici la adresa agenției

Federațiile Internaționale și Europene ale Jurnaliștilor (IFJ-EFJ) condamnă concedierea jurnalistului și critică agenția de știri Agenzia Nova pentru că l-a cenzurat pe Nunziati, împiedicându-l să-și desfășoare liber activitatea.

IFJ-EFJ își exprimă îngrijorarea cu privire la starea libertății presei în Italia, care se deteriorează. „Criticarea unui jurnalist pentru că a pus întrebări incomode bazate pe informații verificate și confirmate este profund șocantă și reprezintă o încălcare flagrantă a principiilor fundamentale ale libertății presei. Condamnăm cu fermitate decizia Nova de a înceta colaborarea cu Nunziati pentru că și-a făcut pur și simplu meseria. Într-o perioadă în care jurnalismul se luptă să-și păstreze independența, redacțiile trebuie să-și susțină jurnaliștii, nu să-i trădeze pentru că își îndeplinesc datoria față de public.”