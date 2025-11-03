Lanțul olandez de supermarketuri Albert Heijn a introdus o nouă ofertă promoțională în locații ale sale din Belgia, unde clienții vor putea pleca acasă cu șapte produse la preț de două pentru o perioadă limitată de timp, relatează La Libre Belgique.

Ziarul belgian notează că ofertele de tip „2 + 1 gratuit” sau chiar „1 + 1 gratuit” nu sunt neobișnuite, dar că numărul articolelor oferite gratuit nu depășește niciodată numărul celor plătite.

Însă lanțul Albert Heijn a publicat în pliantul său promoțional din această săptămână, o ofertă fără precedent: „2 + 5 gratuit”. Oferta se aplică pentru o selecție de 16 produse, jurnaliștii locali calculând că valoarea totală a discountului este de peste 70%.

Promoția este valabilă până în data de 9 noiembrie și include produse precum detergent clasic, capsule pentru mașina de spălat vase, pastă de dinți Colgate sau ketchup Heinz.

„De la sosirea noastră în Belgia, acum 14 ani, suntem cunoscuți pentru promoțiile noastre spectaculoase […] Clienții noștri chiar se bazează pe ele”, a declarat purtătoarea de cuvânt a companiei, Ann Maes, pentru presa locală, ea descriind oferta drept una „inedită”.

În fața acestei promoții, lanțul rival Colruyt, care se mândrește cu faptul că oferă cele mai mici prețuri, afișează acum reduceri la anumite produse vizate de campania celor de la Albert Heijn. Pe site-ul Colruyt, de exemplu, prețul la ketchup apare redus și este indicat clar că această promoție reprezintă o „reacție la promoția unui concurent”.

Albert Heijn este un lanț olandez de supermarketuri, fondat în 1887, care face parte din grupul internațional Ahold Delhaize, cunoscut în România pentru deținerea supermarketurilor Mega Image.

Albert Heijn este cel mai mare și mai cunoscut retailer alimentar din Olanda, având sute de magazine în țară și Belgia învecinată.